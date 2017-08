 Alunos formados no Bolshoi em Joinville vão para companhias na Alemanha e África do Sul

Dança 10/08/2017 | 11h13 Atualizada em

O mês de agosto começou com um fuso-horário diferente para dois ex-bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi Brasil. Formados na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Lucas Axel, 24 anos, acaba de carimbar seu passaporte para a Alemanha, onde foi contratado pela ¿Augsburg Ballet¿, enquanto o joinvilense Bruno Miranda, 26 anos, está de partida para África do Sul, onde passa a integrar a Joburg Ballet.



Lucas Axel Iniciou o balé aos 8 anos, em sua cidade natal, Valinhos/SP. Ingressou na Escola Bolshoi em 2009 e formou-se no curso técnico de Dança Contemporânea. Em 2012 foi contratado pela Cia. Jovem, onde atuou como bailarino e coreógrafo. Ministrou workshops de dança clássica, contemporânea e coreografou para a Escola Bolshoi e também para outras companhias do Brasil.

Em sua despedida do Brasil, deixou sua marca em São Paulo, onde dançou nas duas maiores companhias de dança do estado: na São Paulo Companhia de Dança, e no Balé da Cidade de São Paulo, onde atuou por um ano, até receber o convite da companhia alemã para trabalhar no exterior. Lucas é muito grato a sua família, amigos e ao Bolshoi Brasil que sempre o apoiaram e incentivaram, e sabe que este é um grande salto para a sua carreira.



Bruno Miranda é natural de Joinville e entrou para a Escola Bolshoi no ano de 2001. Depois de formado foi bailarino da Cia Jovem Bolshoi Brasil por três anos. Em 2012, Bruno foi convidado para trabalhar na Cia. Deborah Colker, onde aperfeiçoou a experiência técnica e profissional. De lá, partiu para Belo Horizonte, onde trabalhou na Cia. SESC de Dança por quatro anos. A cidade de Johannesburgo será sua nova casa e o contrato inicial é de dois anos.



— Estou muito feliz e ansioso, vai ser minha primeira experiência fora do Brasil. Apesar de já morar longe da família, eles também estão felizes e ansiosos e torcem por mim —, comenta Bruno, que antes de partir para a África esteve em Joinville, na Escola Bolshoi, sua família artística.