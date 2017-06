Rubens: CD de Rosenete Eberhardt e Marcs Llenera sera lançado neste sábado

Orelhada 02/06/2017 | 20h17 Atualizada em

Costumeiramente apresentados como um duo, a cantora Rosenete Eberhardt e o violonista Marcus Llerena contaram com a visão de uma terceira pessoa para produzirem seu sexto disco, 12 Canções para Voz e Violão – Roberto Velasco. É o que o título entrega: uma dúzia de faixas assinada pelo compositor carioca, que musicou poemas do livro Curral de Peixe, do escritor alagoano Lêdo Ivo, lançado em 1995, e entregou o material para ganhar ares renascentistas nas mãos do casal joinvilense.



Llerena ainda inclui a suíte Mar Morto, dedicada ao compositor cubano Léo Brouwer, e a obra Bonfanti, uma homenagem ao artista plástico Giancarlo Bonfanti. O CD, contemplado com recursos do Simdec, será lançado neste sábado, às 16 horas, no Instituto Juarez Machado. A entrada é gratuita.

Múltiplos de dois



Quem for ao show Sapato Preto em Jaraguá, neste sábado (19 horas), e em Joinville, no domingo (20 horas), entrará nas respectivas unidades do Sesc achando que verá uma superbanda. Flautas, saxofones, guitarras, instrumentos de percussão, microfones, sintetizador e loop station se espalham pelo palco, mas é apenas sinal do ecletismo e extensão instrumental da dupla curitibana Marcio Schuster e Gabriel Schwartz. Eles interpretam obras de Bach a Paralamas do Sucesso, passando por Pixinguinha, Hermeto Pascoal e outros compositores de variados matizes, caprichando nos arranjos inusitados. Os dois shows são de graça.

Cores em profusão



¿Entre matizes de cores, formas intuitivas na abstração e sem qualquer alusão ao mundo figurativo, a exposição convida a um passeio visual e colorido, um recorte da produção desenvolvida pela artista nos últimos cinco anos¿. É essa a convocação que faz a curadora Cristina Pretti para uma visita à mostra Cor e Inspiração, que Mirian Puerta mantém até o dia 21 na sede da Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos (Ajap). Em seus quadros, a artista de Joinville explora uma paleta de cores variadas e lança mão de fotografia, pintura, tecelagem e materiais descartáveis para compor sua poética visual.

"Eu trabalho para Paul, Ringo, Yoko e Olivia. As ideias partem deles e me confiam verificar se são viáveis. Se eles não estiverem por trás das ideias, então nada nunca sai. (...) Tenho me concentrado simplesmente em fazer esse Sgt. Pepper soar tão bom quanto possível. No momento, não estou trabalhando em nenhum novo projeto dos Beatles, e na verdade nem sei o que virá por aí." - Giles Martin, filho do produtor George Martin e responsável pelo áudio de todos os projetos póstumos dos Beatles – como a edição de 50 anos do disco Sgt. Pepper¿s Lonely Hearts Club Band –, diz ao Estadão que (ainda) não há planos de reeditar o Álbum Branco, Abbey Road e Let it Be.

CURTAS



Caveira



O negócio é torcer para que o tempo seco vigore neste domingo para que o rock role na praça do Museu de Arte de Joinville (MAJ). Isso porque, às 17 horas, o one man band de Jaraguá James Dinho & The Little Bastard monta seu kit demoníaco no local para espancar o psychobilly curto e grosso até o Sol se pôr. Se chover, é cancelamento na certa.

Comédia



A Cia. de Teatro da Univille deixa momentaneamente os tablados do campus para apresentar a peça O Doente Imaginário (foto) no Sesc de Joinville neste sábado, às 20 horas. Na última obra escrita por Molière, em 1673, o hipocondríaco, rico e avarento Argan vive na cama, rodeado pela jovem esposa interesseira e pelo descaso dos médicos. A entrada é gratuita.



Dia de aula



Chegou a vez de Ana Paula da Silva participar do Projeto Reverbera – o Som do Cantautor. Neste sábado, a cantora, compositora e intérprete faz seu workshop de composição no Museu de Arte de Joinville (MAJ), às 15 horas, e às 19 horas, ela apresenta sua MPB de fina cepa no mesmo local. Nos dois momentos não há cobrança de ingresso.