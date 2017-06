Rubens: Apresentações do EmCenaCatarina começam hoje na região Norte

Cultura 06/06/2017 | 09h03 Atualizada em

Depois de varar o Oeste do Estado, em abril, o circuito EmCenaCatarina de 2017, promovido pelo Sesc, dá largada à segunda etapa e contempla a região Norte. Os três espetáculos selecionados, todos de Florianópolis, passarão pelas unidades de quatro cidades entre hoje e domingo, sempre com entrada gratuita.



Os respectivos públicos assistirão ao monólogo A Luva e a Pedra, do grupo Teatro em Trâmite, uma reflexão sobre destino e liberdade; o espetáculo de dança contemporânea Recluso, uma experiência metafórica sobre a dor bolada por Elke Siedler e Diogo Vaz Franco; e a performance O Pior de Mim (foto), no qual a dança de Monica Siedler ganha as projeções do artista visual Bruno Bez ao fundo. Confira o roteiro:



Canoinhas



A Luva e a Pedra, hoje, 19h30



Recluso, amanhã, 19h30



O Pior de Mim, quinta, 19h30



Jaraguá do Sul



A Luva e a Pedra, quinta, 20h



Recluso, sexta, 20h



O Pior de Mim, sábado, 19h



Joinville



A Luva e a Pedra, sexta, 20h



Recluso, sábado, 20h



O Pior de Mim, domingo, 20h



São Bento do Sul



A Luva e a Pedra, amanhã, 19h30



Recluso, quinta, 19h30



O Pior de Mim, sexta, 19h30



Letras Caseiras

Ganhou liberdade o primeiro lançamento da Micronotas, mais nova editora de Joinville. Lucinda Sans reúne poesias da jornalista e escritora Katherine Funke e traz a marca gráfica da empreitada literária: edições artesanais de bolso, costuradas à mão, miolo impresso a laser em papel ecológico, linhas aparentes, capas alternativas e visual bolado pelo designer Pierre Themotheo. Já o conteúdo dos próximos lançamentos será diversificado, variando entre ensaios, poemas, romances e não ficção. Para ter o livro em casa, o canal é a página da Micronotas no Facebook.

Exposição

A unidade do Sesc de São Bento do Sul expõe até o dia 23 Máquina de Guerra (foto), da criciumense Rosângela Becker, um das artistas selecionadas neste ano no programa Rede Sesc de Galerias. Os desenhos e colagens de Rosângela remetem alegoricamente ao terrorismo e aos campos de batalha, soando como um brado anticapitalista.





Cara nova

Por falar em shows legais, é bom avisar que a banda baiana Maglore, um dos bons nomes da nova safra do rock brasileiro, aparecerá em Joinville no dia 8 de julho. Responsável por um dos melhores discos nacionais de 2015, o quarteto será atração na Casa 97, que já abriu a venda de ingressos do primeiro lote (a R$ 20) no site sympla.com.br.





Retrato

Uma curiosidade: o documentário de curta metragem À Luz de Schwanke, lançado em 2008 e que integra a mostra que ora ocupa três espaços expositivos de Joinville, pode ser facilmente encontrado no YouTube. Ainda assim, nada melhor do que assisti-lo no porão do Museu de Arte (MAJ), com obras do artista em volta.





Inspiração para o tango



O artista plástico joinvilense Juarez Machado autorizou o uso de imagem de cinco quadros – como Tango Levitação, acima – para desenvolver a identidade visual das noites de milongas que a 9ª Bienal de Tango de Florianópolis promoverá de amanhã até sexta-feira no Hotel Majestic. As obras têm o ritmo portenho como tema e serão reproduzidas em painéis com até 3m x 2,5m. Junto delas, serão aplicadas estrofes de tangos famosos.

Frase do dia

Acho que tive uma infância privilegiada, com uma família legalzinha, que tolerava minhas molecagens. Nasci em uma família que gostava de livros, de artistas, de manifestações artísticas, que me incentivou muito. Se eu quiser, ainda canto.



Mauricio de Sousa, no Estadão, relembra os tempos de criança, aqueles que serviram de base para as primeiras tiras da Turma da Mônica. Um período que, segundo ele, poderá vir a ser mais bem explorado em mais um ou dois volumes de sua autobiografia (Mauricio – a História que não Está no Gibi), que acaba de chegar às livrarias.