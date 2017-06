Rejane: Vamos entrar no clima das festas juninas?

Variedades 05/06/2017 | 05h30 Atualizada em

Junho chegou, e com ele vem as festas juninas. E quem gosta dessa época, já está pensando no figurino que vai usar nessa temporada. Sim, porque ¿caipira¿ que se preza, sempre vai vestido a caráter: o que para as mulheres significa usar um vestido colorido(rodadinho) e maquiagem especial, e para os homens, uma camisa xadrez acompanhada de uma calça com alguns retalhos.

Nos dois casos, o chapéu de palha é bem-vindo. Depois disso, é só se preparar para se divertir muito, e claro, comer bastante também. Porque nas mesas, o que não vai faltar é pinhão, pipoca,canjica, cachorro quente, rapadura, quentão e muito mais. E só para você saber: as festas juninas existem no Brasil desde a colonização. Foram trazidas pelos europeus que chegaram aqui e acabaram caindo no gosto popular.

Eu adoro, e você?

Em clima de festa junina, as ¿caipiras¿ da Incorposul na maior animação Foto: divulgação / divulgação

Aniversário

Taísa Vogelsanger e Ralph Vogelsanger, comemorando os quatro anos do filho Vinícius (foto abaixo)



Projeto multicultural

Os corredores do Garten Shopping vão receber hoje a 1ª edição do projeto multicultural Garten Art. E o curador do projeto, Rodrigo Domingos, convidou para esta edição o artista visual Época Mouco, que vai mostrar o seu trabalho em uma exposição que retrata de forma singular pontos e locais conhecidos da população joinvilense. Além disso, a programação da noite ainda prevê leituras poéticas, performance e música. É a partir das 20 horas.

Rodrigo Domingos, Época Mouco, Silvio Maia (Cigarra) e Wellington Luiz Vojniek Foto: Dante Bejarano / divulgação

No dia da estreia da 1ª edição do Garten Art um clique com alguns participantes do projeto multicultural: Rodrigo Domingos, Época Mouco, Silvio Maia (Cigarra) e Wellington Luiz Vojniek



Na Serra

Fernanda e Wagner Silva abriram a casa de Campo Alegre para receber amigos no fim de semana. E além do capricho bem conhecido dos anfitriões, o cardápio elaborado pelo chef Ricardo Lennert, também recebeu muitos elogios dos convidados. De entrada ele serviu creme de batata baroa com ragu de lingüiça e, como prato principal, galinha caipira com polenta. O encontro reuniu casais de Joinville e Balneário Camboriú e foi até o anoitecer.

Os anfitriões Wagner e Fernanda, (à esquerda, de roupa preta) com os amigos em Campo Alegre Foto: Rejane Gambin / Agencia RBS

Chef Ricardo Lennert, pilotando o fogão a lenha para o almoço Foto: Rejane Gambin / Agencia RBS

