Rejane: Joinvilenses lançam linha de clutches, lenços, nécessaires e mochilas

Variedades 06/06/2017 | 05h30 Atualizada em

Andréia Bartossewiez já é conhecida por suas belas clutches que desfilam nas mãos de mulheres antenadas, tanto por aqui, quanto em outras cidades do Estado e do País. Como tudo o que é bom pode ficar melhor, há algum tempo ela passou a fazer também lindas bolsas e alpargatas.

Agora, ela resolveu ir ainda mais longe: lançou uma linha fofíssima, em parceria com a ilustradora Fernanda Sponchiado. São clutches, lenços, nécessaires e mochilas que encantam qualquer um. Mais uma bela tacada dessa grife joinvilense que tem como assinatura as letras do nome da criadora: ¿AB¿.

Agora é só esperar para ver a ¿raposinha e a bonequinha¿ passeando por ai. Aliás, uma curiosidade: a bonequinha se chama Maitê e é uma homenagem que Andréia fez para a sobrinha que tem esse nome.



Leia outras colunas de Rejane Gambin.

Troca de experiências

Maximizando o desempenho cerebral. Esse é o tema de uma palestra que acontece hoje no Coworking Space – que fica na rua Lages, com o coach de saúde, formado em fisiologia nos Estados Unidos, Francis Sarosdy. Com mais de cinco anos de experiência trabalhando com mudanças de estilo de vida e dieta, Sarosdy vai dar dicas de como melhorar o desempenho sem gastar tempo e dinheiro. São maneiras de manter o foco, a concentração, a memória e a capacidade de aprender pela nutrição e pelo estilo de vida. A palestra está marcada para as 18h30 e é aberta ao público, mas é preciso reservar a vaga pelo 0800 828 3252 ou pelo e-mail contato.centro@mycow.com.br

Encontro

Ivandro de Souza e Alexandre Wiggers Foto: divulgação / divulgação

O empresário da construção civil Ivandro de Souza (E) e o presidente da Condor, Alexandre Wiggers, na reunião do grupo de empreendedores Movimento 47.

Para quem gosta de tango

Aclamado em todo o mundo, o show do Señor Tango, de Buenos Aires, desembarca em Jaraguá do Sul, no domingo, 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. O espetáculo, que traz o romantismo do tango e a inconfundível voz de Fernando Soler, será apresentado na Scar e o cantor promete encantar a plateia com músicas inesquecíveis como Por una Cabeza, Mi Buenos Aires Querido e No Llores por mi Argentina. No palco, ele estará acompanhado de orquestra e balé. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e também no www.ticketcenter.com.br.

Evento

Foto: Eberson Theodoro / divulgação

Claudia Petry, Elaine Theodoro e Carolina Rosa no coquetel de abertura da exposição fotográfica do Projeto Una, na Loja Sussurra

#TánoInsta

Foto: divulgação / divulgação

@luciacarstens no cinema com a família curtindo um filminho!