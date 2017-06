Rejane: Feira do livro começa nesta quinta-feira em Joinville cheia de atrações

Variedades 07/06/2017 | 09h21 Atualizada em

Começa amanhã a 17ª Feira do Livro de Joinville,que neste ano traz o tema Artes, Literatura e Tecnologia. Além dos cerca de 20 expositores – que vão vender livros a partir de R$ 10 –, o evento também tem uma programação repleta de bons motivos para você dar uma passada lá. Tem sessões de autógrafos, lançamentos de livros, encontro de cartunistas e desenhistas de histórias em quadrinhos, oficinas, palestras e muito mais.



Os convidados especiais também são destaques do evento. Entre as personalidades que virão ao evento, o dramaturgo e roteirista Walcyr Carrasco; o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos; a jornalista e escritora Miriam Leitão; e a escritora e autora Paula Pimenta. Ou seja: vale uma visita.



A Feira do Livro vai até o dia 18 de junho e acontece no Expocentro Edmundo Doubrawa. A entrada é gratuita.







As aulas práticas, com direito a até um pedacinho da cuca campeã, aconteceram no Espaço Gourmet do Shopping Mueller

Uma paixão joinvilense



Ela é a queridinha de quase todo mundo por aqui. Basta falar que tem cuca em algum lugar, que alguém já fala que quer um pedacinho, certo? Em tempos de Festival de Cucas, então, aí parece que a gente só pensa nessa delícia que cada vez mais tem o sobrenome ¿made in Joinville¿.



Sim, cuca boa, daquelas de encher os olhos e dar água na boca, é aqui que se faz. Por isso, muita gente correu para se inscrever nos workshops com as campeãs dos três primeiros festivais de cucas do Jornal do Almoço.



As aulas práticas, com direito a até um pedacinho da cuca campeã, aconteceram ontem no Espaço Gourmet do Shopping Mueller e tiveram turmas lotadas. O mais bacana: entre os alunos, mulheres, homens e até adolescentes que queriam aprender a fazer a receita. O que prova que cuca é mais que uma tradição. É uma paixão joinvilense.









Novidade

O conceituado escritório Harger Advogados passa a ter quatro associados. Agora, ao lado do fundador, Marcelo Harger (E), e de Rogério Marques da Silva (no centro), que está há 13 anos na sociedade,completam o time Cintia Gottardi e Rogério Nunes Mendes), que já integravam a equipe.





Evento



Neste fim de semana, Maruyama Sensei ministrou seminário de aikido no Minami No Tani Dojo, em Jaraguá do Sul. Na foto, Sensei Marcos Tavares, Rodrigo Gregori, Pedro, Victor Hugo, Maruyama Sensei, Wilka Seto-Gehlen, Joel Gehlen e Neusa Maruyama Sensei.



Palestra



Com o tema Apimente seu relacionamento, o Garten Shopping programou para hoje uma palestra com Cláudia Maria Petry. É no Espaço Garten Mais, a partir das 19h30, e a entrada é de graça.





Parabéns



No dia do aniversário de Carlos César Silva Moreira, a homenagem da mulher Cristiane Aparecida de Azevedo

Festa



Desde ontem, no Hotel Bourbon, está acontecendo o evento Sabor de Festa, que é voltado para noivos que estão planejando seu casamento. Das 17h às 21h. Não é cobrado ingresso para visitar o evento.







Casamento



Os noivos Sebastian Perini e Priscila Castro, festejando seu casamento no Tênis Clube. Ela, com vestido lindo assinado pelo estilista Eluiz Gonçalves