Rejane: Domingos Musicais é sugestão para curtir o fim de semana

Variedades 04/06/2017 | 18h02 Atualizada em

Não é de hoje que Joinville tem Domingos Musicais. De fato, sempre que é domingo, em algum lugar da cidade tem um grupo se apresentando. Eu mesma, desde que tirei um tempo para ir ao primeiro, sempre que posso, repito o programa, aliás, de muito bom gosto. As apresentações por vezes acontecem na Lírica, também no Batalhão e neste domingo (o primeiro do mês) tem como endereço a Casa da Memória, que fica junto ao Cemitério do Imigrante. E como sei que muita gente em Joinville ainda não foi assistir a um concerto desses, e fica atento às dicas que dou aqui na coluna, aqui está a minha sugestão.



Nesse domingo, às 10h30, vá você também. A apresentação é aberta ao público, ou seja, não é preciso pagar ingresso. Só curtir...E eu tenho certeza que você vai se impressionar com o espetáculo e também indicar esse programa para alguém. Neste domingo, o repertório terá muito blues, com The Headcutters, de Itajaí, considerado um dos mais renomados grupos da nova safra de blues do Brasil. Quem quiser, pode levar um quilo de alimento, que será doado a entidades sociais.



Foto: Carlos Alves / Divulgação

Moda e arquitetura



As arquitetas Joana Lunelli e Juliana Daniel são as únicas profissionais de Jaraguá do Sul a participar de mostra de arquitetura e decoração que está acontecendo em Balneário Camboriú. O escritório é responsável pelo Loft Hanami da Casa Cor. Na foto, As arquitetas com os franqueados da Casacor Luiz e Francis Bernardo.