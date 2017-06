Orquestra da Escola Villa-Lobos se apresenta no CEU do Aventureiro em Joinville

Música 07/06/2017 | 13h21 Atualizada em

Nesta quinta-feira, às 20 horas, o Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU Papa João Paulo II (Rua Theonesto Westrupp – bairro Aventureiro), recebe o espetáculo Concerto Didático – A orquestra. O evento é gratuito e realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).



A apresentação será realizada pela Orquestra Acadêmica Villa-Lobos da Casa da Cultura, formada por cerca de quarenta músicos e com a presença de instrumentos dos quatro grandes grupos – cordas, sopros de metal, sopros de madeira e percussão.

No repertório, músicas clássicas, populares e, como novidade do trabalho realizado pela escola neste ano, temas de musicais famosos como¿Don¿t cry for me Argentina¿, de Evita; ¿Memory¿, de Cats; e ¿The music of the night¿, de O Fantasma da Ópera.

De acordo com o diretor do espetáculo, o maestro Voldis Sprogis, a apresentação do CEU Papa João Paulo II será um grande ensaio para as outras duas grandes apresentações que acontecem nos dias 20 e 29 de junho, no Teatro Juarez Machado e na Harmonia Lyra, como fechamento dos trabalhos realizados neste semestre, pelas orquestras básica e acadêmica, da Escola de Música Villa-Lobos.

¿Além de uma preparação para os alunos, o Concerto Didático é uma oportunidade para o público, principalmente, as crianças, terem contato maior contato com uma orquestra e seus instrumentos¿, completa Sprogis.