O som das paradas: terminais de ônibus recebem shows gratuitos em Joinville

Cultura 07/06/2017 | 07h35 Atualizada em

Desculpem o trocadilho infame, mas a parada é música instrumental, foco do projeto Impressões Musicais, que começa nesta quarta-feira no bairro Vila Nova, com uma série de 20 apresentações por dez terminais e estações de ônibus de Joinville.



O projeto do Duetango, duo de acordeons formado por Alex Reimann e Fabricio Dalprá, chega a sua sexta edição na busca por ampliar espaços para divulgar o gênero, formar plateia e fazer a arte chegar mais perto da população.



Confira outras dicas culturais do colunista Rubens Herbst

Em dias de semana, a obra de Astor Piazzolla ecoará nesses locais às 15 e às 17 horas, e aos sábados, às 10 horas e às 11h30.



Confira a programação:



Dia 7, quarta-feira: Estação Vila Nova

Dia 8, quinta-feira: Estação Nova Brasília

Dia 9, sexta-feira: Estação Iririú

Dia 10, sábado: Terminal Central

Dia 13, terça-feira: Terminal Norte

Dia 14, quarta-feira: Terminal Tupy

Dia 15, quinta-feira: Estação Pirabeiraba

Dia 16, sexta-feira: Estação Guanabara

Dia 17, sábado: Estação Itaum

Dia 19, segunda-feira: Terminal Vera Cruz