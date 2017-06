Confira a programação completa da 14ª Feira do Livro, em Joinville

Leitura 07/06/2017 | 17h38 Atualizada em

DIA 8 - QUINTA-FEIRA



9h: PALCO: poemas para brincar: a criança como autora, com Jaqueline Conte



9h30: TEATRO: palestra ¿Toda palavra inicia uma história¿, com Jura Arruda



10h: PALCO: apresentação Musical Coral Infantil do Colégio Adventista

10h: TEATRO: contação de história "O Museu da Emília", professora Luiza - UNIVILLE



10h30: PALCO: apresentação Musical Coral da Escola Municipal Edgar Monteiro Castanheira

11h: PALCO: apresentação de Dança ¿Mãe África¿ do CEI Alegria de Viver



14h: PALCO: ecom o escritor Cristino Wapichana. Sessão de autógrafos

13h: ALFREDO SALFER: painel de apresentação do Núcleo da Articulação Infantil com o ensino fundamental, coordenação Profª Caroline Brunken – Secretaria Municipal de Educação

14h15: TEATRO: apresentação de Dança da Escola Municipal Ruben Roberto Schmidlin



15h: PALCO: encontro com a escritora Daniela Moura. Sessão de autógrafos

16h: PALCO: apresentação Musical Coral Infantil do Colégio Adventista

16h: TEATRO: apresentação Teatral Escola Municipal Geraldo Wetzel



16h30: TEATRO: apresentação de Dança Escola Municipal Geraldo Wetzel

16h30: PALCO: apresentação de Dança CEI Marilene dos Passos Santos

17h: PALCO: apresentação ¿Ah, cambaxirra, se eu pudesse... Ana Maria Machado¿, Escola Municipal Elizabeth Von Dreifus

19h- Cerimônia de aberturaEscritor Homenageado: MONTEIRO LOBATOPaís Homenageado: ITÁLIAEspetáculo musical, com a Escola de Música Arte Maior

DIA 9 - SEXTA-FEIRA



9h30: PALCO: encontro com o escritor Cristino Wapichana: O que vocês conhecem do indígena brasileiro? O que escrevem sobre ele e que ele escreve sobre isso. Sessão de autógrafos

10h: ALFREDO SALFER: apresentação teatral ¿Branca de Neve e os Sete Anões¿, CEI Castelo Branco



10h15: TEATRO: contação de histórias com Valério Mattos

10h30: PALCO: encontro com o autor André Neves. Sessão de autógrafos

14h: PALCO: encontro com a escritora Conceição Evaristo: Existe ou não racismo no Brasil? O que escrevem sobre o negro brasileiro e o que ele escreve sobre isso. Sessão de autógrafos

14h15: TEATRO: contação de histórias com Valério Mattos



14h45: PALCO: encontro com a escritora Conceição Evaristo: Existe ou não racismo no Brasil? O que escrevem sobre o negro brasileiro e o que ele escreve sobre isso. Sessão de autógrafos

15h30: PALCO: encontro com o autor André Neves. Sessão de autógrafos18h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos ¿Elas Contam¿ com Elizabeth Fontes, Odenilde Martins, Marlete Cardoso, Ana Janete Pedri e Nilza Vilhena

19h30: PALCO: mesa Redonda: Nossa História pede passagem: a literatura sobre negros e indígenas; a literatura feita por negros e índigenas, com Conceição Evaristo e Cristino Wapichana

Sessão de Autógrafos com Cristino Wapichana e Conceição Evaristo



DIA 10 - SÁBADO



9h: PALCO: coral Italia-Brasileiro – CIRCULO ITALIANO9h: ALFREDO SALFER: palestra: ¿Imaginação e criação literária¿ com Maria Antonieta Antunes Cunha

9h30: PALCO: apresentação Musical Fanfarra Escola Municipal Paul Harris10h: PALCO: sessão de Autógrafos com Miriam Leitão

11h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: lançamento dos livros ¿A guerra de Jacques¿, ¿A arte e a técnica do romance¿ e ¿A arte e a técnica do personagem¿ de Milton Maciel. Sessão de autógrafos11h: PALCO: entrega de prêmios do concurso ¿Leitores de Joinville¿

11h30: PALCO: painel: o que descobri com a leitura de meu autor, com 2 ganhadores do Concurso ¿Leitores de Joinville¿, do Ensino Fundamental

12h: PALCO: painel: o que descobri com a leitura de meu autor, com 2 ganhadores do Concurso ¿Leitores de Joinville¿, do Ensino Médio

14h: ALFREDO SALFER: oficina de Criação Literária de Crônicas com Andreia Evaristo



15h30: PALCO: lançamento do Desafio GAMEJAM Monteiro Lobato – UNISOCIESC

16h30: PALCO: apresentação de jazz ¿Magic Dance¿ – Colégio Santos Anjos

17h30: PALCO: encontro com a escritora Paula Pimenta. Sessão de autógrafos

18h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de autógrafos Livro ¿PX. Cheguei, estou com saudades¿ de Monique Lima Gelbeke

19h30: TEATRO: palestra com Miriam Leitão: ¿A Economia em tempos de crise política¿. Sessão de autógrafos



DIA 11 – DOMINGO



10h - 17h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: encontro de Cartunistas e de HQ:

10h: PALCO: contação de histórias com Colégio Adventista11h: TEATRO: espetáculo Musical ¿Arte Maior Canta Monteiro Lobato¿, Escola de Música Arte Maior

11h: PALCO: lançamentos dos quadrinhos e apresentação dos quadrinistas e ilustradores convidados. Sessão de autógrafos



11h30: PALCO: bate-papo: universo das Tirinhas, com Alexandre Beck e Paulo Kielwagen, Chicolam, Sandro Schmitd e Nielson Modro

13h: PALCO: bate-papo: mulheres, quadrinhos e desenhos, com Fernanda Sponchiado, Débora Dias, Vanessa Bencz, Yasmin Moraes e Ane Winter

13h: ALFREDO SALFER: oficina de Tirinhas Criativas, com Paulo Kielwagen

14h: PALCO: bate-papo: produção dos Quadrinhos Nacionais, com Rodrigo Tramonte, Aldo Anjos, Dimitri, Paulo Kielwagen, Justiceiro Joceli e Rogério Coelho e Chicolam

14h: ALFREDO SALFER: oficina de Roteiro, com Brian Hagemman15h: ALFREDO SALFER: oficina de Quadrinhos, com Rogério Coelho

15h: PALCO: bate-papo Ilustração, mercado e arte: com Cleiton Shier, Irmãos Feitosa, Nei Ramos, Paulo Sergio Jindelt, Raphael Schmitz e ChicoLam como Mediador.

16h: PALCO: bate-papo, quadrinhos, cinema e games com Brian Hagemman, Guilherme Zaffari, Chicolam, Nielson Modro, Dimitri, Rubens Herbst e Raphael Schimitz

17h: Desfile dos Cosplays, agradecimento aos quadrinistas e ilustradores. Sorteio de brindes.



17h30: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de autógrafos, com Rogério Coelho

17h: PALCO: bate-papo e sessão de autógrafos, com Zack Magiezi

17h: TEATRO: ABERTURA DO SEMINÁRIO CATARINENSE DE EDUCADORES E MEDIADORES DE LEITURA

18h: TEATRO: entrega do prêmio ¿Contadores e leitores de histórias¿

19h: TEATRO: espetáculo: Bia Bedran canta e conta histórias



DIA 12 - SEGUNDA-FEIRA



9h-21h: SEMINÁRIO CATARINENSE DE MEDIADORES DE LEITURA

9h: TEATRO: espetáculo: Bia Bedran canta e conta histórias. Sessão de autógrafos

9h15: PALCO: tocando, cantando, contando e escrevendo - Encontro com a autora Beatriz Myrrha. Sessão de autógrafos

10h: PALCO: encontro com escritor Zack Magiezi. Sessão de Autógrafos14h00: PALCO: tocando, cantando, contando e escrevendo histórias - Encontro com a Autora Beatriz Myrrha. Sessão de autógrafos

14h00: TEATRO: espetáculo: Bia Bedran canta e conta histórias. Sessão de autógrafos

19h: PALCO: palestra com Leo Fraiman: Desafios para ensinar a crianças e jovens, hoje.

19h30: TEATRO: encontro com o autor Lázaro Ramos ¿Minha trajetória como leitor, escritor e ator¿ e sessão de autógrafos



DIA 13 - TERÇA-FEIRA



9h-18h: SEMINÁRIO CATARINENSE DE EDUCADORES E MEDIADORES DE LEITURA

9h30: PALCO: encontro com a escritora Rosana Rios: ¿Adoro ler livros fantásticos, de aventura e terror...E eles me inspiram a escrever livros com esses ingredientes¿. Sessão de autógrafos

10h40: PALCO: encontro com a escritora Rosana Rios: ¿Adoro ler livros fantásticos, de aventura e terror....E eles me inspiram a escrever livros com esses ingredientes¿. Sessão de autógrafos

14h: PALCO: encontro com escritor Antônio Prata. Sessão de autógrafos14h30: TEATRO: encontro com o escritor Luiz Brás: ¿Escrevo com vários nomes, mas interessa aqui é o Eu que escreve para crianças e jovens¿. Sessão de autógrafos

15h: PALCO: encontro com o autor Lázaro Ramos: ¿Minha trajetória como leitor, escritor e ator¿. Sessão de autógrafos

16h30: PALCO: apresentação teatral – Colégio Adventista19h: TEATRO: grupo de teatro TESTITZA – CIRCULO ITALIANO

19h30: PALCO: depoimento: minha trajetória: de leitor a escritor, com Antônio Prata. Sessão de autógrafos



DIA 14 - QUARTA-FEIRA



9h30: PALCO: encontro com o escritor Luiz Brás: ¿Escrevo com vários nomes, mas interessa aqui é o Eu que escreve para crianças e jovens¿. Sessão de autógrafos

9h30: TEATRO: musical ¿O Conto de Natal¿ de Charles Dickens – UNISOCIESC

14h: PALCO: encontro com o escritor Raphael Montes ¿Eu amo romances policiais. E vocês? Existe preconceito contra policiais? Sessão de autógrafos14h: ALFREDO SALFER: oficina de crônicas com Donald Malschitzky

14h30: TEATRO: musical ¿O Conto de Natal¿ de Charles Dickens – UNISOCIESC

15h30: PALCO: encontro com o escritor Raphael Montes ¿Eu amo romances policiais. E vocês? Existe preconceito contra policiais? Sessão de autógrafos

19h: PALCO: mesa-redonda ¿A literatura de entretenimento¿, com Luiz Brás, Raphael Montes e Rosana Rios

19h: TEATRO: encontro com a escritora CRIS GUERRA

19h30: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de autógrafos do livro ¿O Programa Bolsa Família¿, de Albano Francisco Schmidt



DIA 15 - QUINTA-FEIRA



9h30: ALFREDO SALFER: oficina de Resgate Cultural, com Patrícia Gerônimo10h: TEATRO: apresentação teatral: ¿Gente de palavra¿, com o grupo Na Nuvem

10h: PALCO: apresentação Musical de Violino, Escola Municipal João Bernardino

14h: ALFREDO SALFER: oficina de Resgate Cultural, com Patrícia Gerônimo

14h ALFREDO SALFER: documentário sobre a imigração italiana em Santa Catarina: Partire per un futuro migliore

15h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos do Livro ¿A Dança que encanta criança¿ de Bernadete Costa

15h: TEATRO: apresentação teatral: ¿Gente de palavra¿, com o grupo Na Nuvem

16h ALFREDO SALFER: palestra com Marta Martins – Editora Cuca Fresca ¿A importância das histórias que acolhem a criança¿

16h30 ALFREDO SALFER: lançamento do Livro ¿Puã¿ de Fael



DIA 16 - SEXTA-FEIRA



9h30 PALCO: contação de histórias, CEI Maria Laura Cardoso Eleotério

10h15 PALCO: ¿Emília e Narizinho na Contação de histórias Ursinho Mixilin, Escola Municipal Prefeito Luiz Gomes

10h30 PALCO: apresentação Musical ¿Pano Encantado¿, CEI Teresa Moreira

10h30: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos do Livro ¿Chiclete para guardar para depois, de Andreia Evaristo

15h30: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos, com Giovanna Olivetti

16h: PALCO: empreendedoras por natureza, de Ana Fontes e Rosely Cruz17h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos do livro ¿Nove meses e quarenta minutos¿, de João Borges.

18h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos do livro ¿Delação Premiada, os bastidores do maior escândalo de corrupção do Brasil¿ de Letícia Dornelles

19h: PALCO: depoimento de Walcyr Carrasco: Minha trajetória – de leitor a escritor.Sessão de autógrafos



DIA 17 - SÁBADO



10h PALCO: premiação do Concurso Academia Joinvilense de Letras

10h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos do livro ¿Delação Premiada, os bastidores do maior escândalo de corrupção do Brasil¿ de Letícia Dornelles

14h ALFREDO SALFER: oficina de Produção autossuficiente de um livro de 200 páginas, com Milton Maciel

14h: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos, com Roberval de Oliveira14h30 PALCO: apresentação de Dança ¿Pano Encantado¿, CEI Maria Laura Cardoso Eleotério

15h30 PALCO: apresentação do Projeto ¿Leitura Livre¿ do Instituto Priscila Zanette/SME

15h30: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos, com Jairo Maciel

16h TEATRO: apresentação da peça "Lá na Lua", da Dionisos TeatroLançamento do Livro "Lá na Lua", da Dionisos Teatro

17h30: PRAÇA DE AUTÓGRAFOS: sessão de Autógrafos do livro ¿Lucas, o garoto gamer¿, de Ana Rapha

19h: PALCO: Premiação GAMEJAM Monteiro Lobato – UNISOCIESC

19h: ALFREDO SALFER: noite de Cinema Italiano com a comédia ¿Quo Vado¿

19h30: TEATRO: encontro com a escritora Cristiane Lisboa



DIA 18 – DOMINGO



10h PALCO: apresentação cultural

16h PALCO: encontro com as booktubers Pam Gonçalves e Melina Souza ¿Leitura e a criação nas mídias digitais¿. Sessão de autógrafos

17h PALCO: apresentação cultural

18h17h PALCO: apresentação Musical Fanfarra Escola Municipal Paul Harris



