Rejane Gambin: Vivemos em tempos de egoísmo

Não sei se você já percebeu, mas vivemos tempos no mínimo esquisitos, em que a preocupação com o próximo quase não existe. É só olhar para os lados e você facilmente vai ver alguém com o carro parado na frente de uma garagem fechando a passagem de quem precisa entra ou sair.



Ou ainda estacionado em cima da calçada, mesmo que os pedestres não tenham por onde passar. Que mal faz, né? É rapidinho, como muitos dizem. E aí fica a pergunta: será que não estamos ultrapassando todos os limites? Penso que sim, porque somos considerados civilizados. Sendo assim, temos que viver em sociedade, lembrando que o meu direito termina onde começa o do outro. Certo?



Já faz tempo que ela vem se destacando! Eu estou falando da influencer Michelle Camacho, de Jaraguá do Sul. Recentemente, ela foi convidada para participar da Semana de Moda de Paris. E mal chegou em casa e já esteve em Florianópolis conferindo as novidades em maquiagem lançadas pelo Boticário. Quer conhecer melhor essa mocinha? Então se liga no insta dela: @micamacho.Registro da alegria do casal Fernanda e Daniel Machado na abertura da exposição fotográfica dele, intitulada Elas, que ficará até o fim do mês no Garten Shopping.A superintendente do Shopping Mueller, Aurea Raquel Pirmann, esteve em Düsseldorf, na Alemanha, participando da Euroshop 2017, maior feira do varejo internacional. Na foto, ela está acompanhada da arquiteta Martina Kratz e da designer Betina Kratz, as duas alemãs