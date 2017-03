Rejane Gambin: Talento da terrinha é o novo "Homem do Tempo" da Globo

Variedades 27/03/2017 | 05h31





Ele é de Jaraguá do Sul, começou a carreira por aqui e há quase dois anos é o “Homem do tempo” da Rede Globo. Neste sábado, quem assistiu ao Jornal Nacional, acompanhou a estreia de Tiago Scheuer trazendo a previsão, substituindo Maria Júlia Coutinho que estava de folga. Nas redes sociais a novidade ganhou muitos posts e comentários. O jornalista também registrou o momento e agradeceu a torcida! Parabéns @xoia ! Você merece!







Show

Tiago Iorc cantou e encantou em Joinville neste fim de semana. Na foto, o músico no Teatro da Liga.



Para mulheres

O empoderamento da mulher será tema de uma palestra nesta quarta-feira, na sede da OAB em Joinville. A palestrante será a juíza do trabalho Andréa Passold. As inscrições são gratuitas, mas quem puder pode levar um litro de leite ou um produto de higiene pessoal. O evento começa às 19h30.





Conquista

A alegria dos formandos da 18ª turma de Design de Moda do Centro Europeu de Joinville com a coordenadora do curso Byanca Bell.



Jantar de amigos

Osmar Vailati e Otília Andrade receberam amigos de Jaraguá do Sul e Joinville no fim de semana em Penha.