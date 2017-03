Rejane Gambin: saiba como fazer o drinque mais famoso do verão

Variedades 07/03/2017 | 09h26

Se tem uma bebida fazendo sucesso nesta estação é o Aperol Spritz. O drinque, famoso no verão europeu, conquistou muitos adeptos por aqui também. E não é para menos: é leve, colorido e refrescante.



Alguns bares mais antenados de Joinville estão servindo a bebida. Já para quem gosta de dar uma de barman, eu dou a receita: é só misturar três partes de prosecco ou espumante, duas partes de aperol, uma parte de água com gás e gelo. Depois, é só decorar com uma fatia de laranja!! Cheers!









Leia as últimas notícias

Confira mais colunas de Rejane Gambin



Dinheiro na praça

A liberação de FGTS de contas inativas a partir de sexta-feira está deixando a turma do comércio animada. Depois de meses com as vendas em ritmo lento, meus amigos que têm lojas e restaurantes estão contado os minutos para ver o dinheiro circulando. Só para dar ainda mais ânimo, conto que, em Santa Catarina, os trabalhadores devem sacar mais de R$ 2 bilhões. Tomara que aqui em Joinville o povo esteja com vontade de gastar, né?











Beleza de Jaraguá na Sapucaí

E esta moça linda da foto é aqui da região, mora em Jaraguá do Sul. E pelo que parece, a loiraça conquistou o coração do cantor Latino. Ele colocou esta foto dos dois na sua conta do Instagram com direito a textão e tudo. Jéssica Rodrigues tem 22 anos e foi a companhia do autor de hits no Carnaval nos camarotes da Sapucaí. A jovem é personal trainer e também já fez campanhas como modelo. Depois da visibilidade proporcionada pelo affaire, basta torcer para que não faltem contratos do tipo para a moça, que beleza ela tem de sobra.







Qualificação

Já que conhecimento nunca é demais, os dermatologistas Milena Zanella e Vitor Azulay participaram do Congresso da Academia Americana de Dermatologia, em Orlando.