Rejane Gambin: Rotary promove almoço com sabor de solidariedade

Variedades 25/03/2017 | 05h31

Ainda não tem planos para o almoço de domingo? O Rotary Club de Joinville programou um churrasco de dar água na boca. É o Costelão do Júnior, que acontece no Kartódromo a partir das 11h30. O valor é R$ 40 e dá direito ainda a participar de sorteios de baterias de 15 minutos de kart. O dinheiro arrecadado será repassado para os projetos tanto do Rotary, quanto do Rotaract e Interact de Joinville e Araquari.

Dia feliz



Gisele Pereira e Michel Schroeder estão contando os dias para o casamento. O evento, que vem sendo preparado com capricho pelos noivinhos, está marcado para o dia 30 de abril. Tanto a cerimônia como a festa serão no Sitio das Bromélias em Joinville. Muitas felicidades ao casal!



Casa nova



Janaina Simões está toda feliz com o novo atelier, inaugurado nesta semana na rua General Sampaio, no bairro Anita Garibaldi. A casa nova foi lindamente decorada e tem ainda mais espaço para as peças criadas por ela. O local abriga uma minibiblioteca com livros e DVDs que poderão ser emprestados pelos clientes.



Mãe África



Viajante de carteirinha, o designer Lucas Baldissera acaba de voltar de mais uma aventura, desta vez na África do Sul.