Rejane Gambin: Personal Stylist fala da importância de se vestir bem

Variedades 17/03/2017 | 09h55

Para ter sucesso hoje em dia, a gente sabe que, além de fazer bem o que se faz, é preciso se vestir bem. Pensando nisso, muita gente tem recorrido a um profissional chamado personal stylist. É aquela pessoa que vai dizer que tipo de roupa combina com você.



São verdadeiros mágicos que ajudam e melhorar a imagem de uma pessoa de acordo com seu tipo físico, sua profissão e, principalmente, seu jeito de levar a vida. Aqui em Joinville já tem gente fazendo este trabalho.



Eu mesma desde janeiro estou sob os cuidados de Claire Juliani, que também vem cuidando do figurino de outras pessoas, como Mário Ghanna, procurador e cantor (na foto ao lado com Claire), que buscou nela auxílio para cuidar da imagem. Mas será que é fácil ensinar alguém a se vestir melhor? Com a palavra, @clairejulianicostura.





Leia as últimas notícias

Confira mais colunas de Rejane Gambin



Como é fazer esse trabalho?

Claire – Fazer o style de alguém é ajudar aquela pessoa a mostrar a imagem desejada. Cada indivíduo precisa de uma imagem coerente com o que faz, e mostrar isso da maneira correta é fundamental para ter mais sucesso.

Como tudo começou?

Claire – Comecei fazendo consertos para lojas e aos poucos fui ganhando muitos clientes. Logo depois, consegui criar minhas primeiras coleções. No ano passado, despertou no meu coração o desejo de aprender mais e criar oportunidades também para outras pessoas aprenderem, e daí surgiu o Joinville Trend Day, que difundiu meu trabalho e também ajudou a mostrar minha experiência como consultora de imagem. O resto é resultado de um trabalho feito com muita paixão e capricho.

Você gosta desse trabalho?

Claire – Adoro. Esse trabalho é extremamente desafiante e empolgante.

Que dica você daria paras as pessoas sobre como se vestir?

Claire – Quando nos vestimos para um dia ou uma determinada ocasião, devemos cuidar para que nossa imagem confirme nossas palavras e nossas atitudes.



Uma imagem vale mais que mil palavras?

Claire – Com certeza! Por isso, ter cuidado com a roupa que você veste faz toda a diferença na vida de alguém. A roupa é que vai definir quem aquela pessoa é para o mundo.











BRAVO!



No aniversário da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, o presidente da instituição, Valdir Steglich, e sua mulher Eoda; e o presidente da BMW no Brasil, Carsten Stocker, e a mulher Alexsandra junto com os alunos e bailarinos, que brilharam na comemoração de 17 anos da escola em Joinville.



Vai casar?



Para quem ainda está nos preparativos, vem aí mais uma Exponoivas em Joinville, evento voltado aos noivos e que vai mostrar tudo o que há de melhor no mercado de casamentos. Nesta edição, serão 40 empresas mostrando seus produtos. O evento começa hoje e vai até domingo no Yelo Stage. Só no ano passado, mais de 1,5 mil pessoas visitaram a feira, e a expectativa dos organizadores neste ano é receber um público ainda maior. O valor da entrada é R$ 10.



Delícia

Um bom programa para o fim de semana é subir a serra e curtir a Festa da Ovelha em Campo Alegre. Além do clima, outra atração por lá é a gastronomia.

Páscoa

Em Pirabeiraba tem Feira de Páscoa na Casa Krüger, que fica na SC-301. O evento acontece no sábado e no domingo, das 9h às 19h, e tem muitas opções.