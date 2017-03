Rejane Gambin: Osterfest deve receber 140 mil pessoas em Pomerode

Variedades 28/03/2017 | 10h03

Em época de Páscoa, todos os caminhos levam a Pomerode. Afinal, por lá está acontecendo a Osterfest. Uma festa linda que tem como atração principal a maior árvore de Páscoa do mundo, com mais de 80 mil casquinhas. E se engana quem pensa que o programa é só para as crianças. Os adultos também ficam encantados.

No fim de semana, quase faltou espaço para tantos visitantes, e muitos deles aqui de Joinville. E deve continuar nesse ritmo: a expectativa dos organizadores é de receber mais de 140 mil pessoas até 16 de abril.

Em tempo: o evento acontece de quinta a domingo, no Centro Cultural e a entrada é gratuita.

CONQUISTA



Jean Paulo Eichholz, recém-formado, e Vanessa Fagundes de Castro, os dois do curso de administração de empresas da Univille, vão representar Santa Catarina na final nacional do Desafio Universitário Empreendedor, promovido pelo Sebrae, no dia 6 de abril, em Brasília. O mestre da dupla, João Alceu Ramos Beltrão, venceu na categoria professor orientador pela 6ª vez, e a universidade conquistou o primeiro lugar como a instituição de ensino superior com maior número de participantes e vencedores do Estado.



MÚSICA



O Coral da Sociedade Lírica de Joinville faz amanhã a primeira apresentação do ano. O evento está marcado para começar às 20 horas, na sociedade, que fica na rua Max Colin. A entrada é gratuita.