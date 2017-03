Rejane Gambin: Oportunidade de ver o Bolshoi em Joinville

Variedades 23/03/2017 | 13h51

Quem ainda não conhece o bonito trabalho feito pelo Bolshoi aqui em Joinville ou quer se emocionar com as coreografias e bailarinos tem uma boa oportunidade amanhã. É que acontece lá na escola o Sexta com Arte. Um dia com espetáculos de dança gratuitos e abertos ao público.



As apresentações são às 11h15 e às 17h15 com alunos e bailarinos da Cia. Jovem, que vão apresentar coreografias de dança clássica, contemporânea e dança a caráter. Mas um detalhe: as apresentações têm vagas limitadas. Informações pelo telefone 3422-4070.



#TáNoInsta

@vanbardini na companhia da mãe Ana Müller e do filho lindo Enrico.











NOVOS DESAFIOS

A superintendente de marketing corporativo do Grupo Almeida Junior, Monique Campos, assumiu a coordenação estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em Santa Catarina. A entidade que representa o segmento de shopping centers no Brasil contabiliza 23 unidades em operação no Estado. Na nova função, a executiva comenta que terá o compromisso de aproximar os shoppings do Estado e da associação, além de facilitar a comunicação e apresentar demandas e necessidades estaduais. “Vamos atuar para fortalecer o setor em Santa Catarina, que gera hoje mais de 32,8 mil empregos diretos”, diz Monique Campos.

KARAOKÊ

Os mais novos nem conhecem direito, mas os mais velhos vão lembrar que Joinville já teve uma casa de karaokê para quem quisesse soltar a voz. O velho Ópera ficava na região central da cidade, mais precisamente no bairro Atiradores, e animou muitas noites dos joinvilenses. Quem gosta de dar uma de cantor vai poder matar a vontade na Casa 97, que reservou as quintas-feiras para isso. Então fica a dica: quem quiser cantar um pouco pode aparecer por lá a partir das 19h.







Ainda do verão, um clique de duas belas catarinenses: a cantora joinvilense Ana Clara e a blumenauense Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, navegando nos mares de SC.