Rejane Gambin: Museu do Mar inicia obras de reparo

O Museu Nacional do Mar, que abriga um acervo bem especial e fica em São Francisco do Sul, está recebendo melhorias. São reparos na cobertura e em algumas salas que vão custar R$ 300 mil.



As reformas começaram há uma semana e vão priorizar, além do telhado, o Estaleirinho, a sala Maranhão, atualmente interditada, além da sala Amyr Klink – que será revitalizada para receber a réplica do barco a remo do navegador que dá nome ao espaço.

Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rodolfo Pinto da Luz, esteve no museu para vistoriar o início dos trabalhos.

– Esses reparos, embora emergenciais, garantirão as condições para a reabertura de forma plena da ala hoje destinada à exposição para o público.



VITÓRIA



O aluno da Escola Internacional de Joinville Felippo Colli comemorando com a mãe Katia Colli a conquista do primeiro lugar na etapa do Catarinense de Hipismo, categoria escola B 0,80 cm, na Sociedade Hípica Catarinense, em Florianópolis



CDL



A nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville toma posse no dia 10 de abril. O evento está marcado para começar às 20h na Expoville.



MÚSICA



Se você gosta de música pode se programar para ver em abril um grande encontro. O Grande Encontro – 20 Anos reúne Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Uma parceria imperdível dos mestres da música regional nordestina, comemorando o aniversário de duas décadas desta obra única. A turnê que vem passando pelo Brasil chega a Joinville no dia 28 de abril. O show acontece no Centreventos Cau Hansen a partir das 21 horas. Os ingressos estão à venda no blueticket.com.br



@fernandabarata em momento selfie