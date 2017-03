Rejane Gambin: Modelo Aline Zattar, de Joinville, vai participar de cinco desfiles da São Paulo Fashion Week

Variedades 08/03/2017 | 08h01

No dia dedicado às mulheres, muitos “vivas!” para todas nós. E como forma de homenagem a todas as mulheres maravilhosas que conheço, resolvi mostrar aqui na coluna uma que me representa. E que certamente também vai encher você de orgulho por ser uma mulher vencedora! Estou falando da linda Aline Zattar. Essa joinvilense de 32 anos, mãe de dois filhos e muito bem casada está fazendo tanto sucesso que vai participar de pelo menos cinco desfiles da São Paulo Fashion Week, um dos eventos mais importantes do setor.



Recentemente ela desfilou no lançamento da coleção outono-inverno 2017 da Renner. Também está no comercial de TV da C&A. É ou não é para encher todos nós de orgulho?







Dia da Mulher

No nosso dia, não faltam formas de nos homenagear. Entre elas, estão duas exposições fotográficas que podem ser conferidas a partir de hoje: uma é da talentosa Elaine Theodoro, no Shopping Mueller, e a outra é do super Daniel Machado, no Garten Shopping.







Presença

Edson Machado, Asta dos Reis e Evelin na abertura da exposição Sempre Hamilton.







#TáNoInsta

