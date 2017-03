Rejane Gambin: lojas já tem opções de decoração para a Páscoa

Variedades 13/03/2017 | 10h20

Faltando pouco mais de um mês para a Páscoa, que neste ano será comemorada no dia 16 de abril, chama a atenção a beleza dos enfeites preparados especialmente para a data. Se antes era só no Natal que as casas joinvilenses eram arrumadas para esperar o Papai Noel, agora também o “Coelhinho” vem ganhando esse cuidado.



E nas lojas de Joinville já tem muita coisa! Inclusive belíssimas árvores de Páscoa como essa que você vê na foto acima. Para quem ainda não entrou no clima e não quer ficar de fora, a boa notícia é que tem enfeite baratinho. Com R$ 20 já dá para comprar um coelhinho bem bonitinho para deixar a casa com a cara da Páscoa.



Solidariedade

Já faz tempo que os trotes de mau gosto saíram de moda. E tem universidade incentivando não apenas os estudantes, mas a comunidade a participar de um jeito solidário. Até o dia 17, a Católica de Santa Catarina está arrecadando alimentos não perecíveis, fraldas, livros, material escolar e ração para cães e gatos. Os materiais serão doados para o Hospital Infantil, Lar Abdon Batista e Ong Focinhos Carentes, de Jaraguá do Sul. Se você quiser participar pode levar sua doação na Visconde de Taunay, 427.

166 anos

Vale a pena visitar a exposição A Força da Cor do artista plástico Wilson Doin. A mostra, em homenagem ao aniversário de Joinville, pode ser apreciada gratuitamente no Shopping Cidade das Flores até o dia 18.

Luxo

Rita de Leon Vieira linda de viver, curtindo as férias em Punta Del Leste