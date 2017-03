Rejane Gambin: Irmãs de Joinville participam de programa de culinária na TV

Variedades 08/03/2017 | 19h18

Duas joinvilenses estão entre os participantes da terceira temporada do programa Que Seja Doce, que começou na noite desta quarta-feira no canal GNT. A empresária Kamila Rampeloti Padoan tem 31 anos, nasceu aqui na cidade e atualmente mora em Florianópolis. Ela adooora fazer doces,e, apesar de ser só um hobby, a moça investe em cursos na área e tudo mais.



Ela participou do programa com a irmã, Morgana Padoan, que também adora cozinhar, mas admite que é Kamila quem manda nas panelas.

Elas disputaram o prêmio do programa com outros confeiteiros. Não trouxeram o troféu para casa, mas garantiram ótimas criações. Pena que a TV ainda transmite só som e imagem... Já pensou se desse para sentir o cheirinho dessas doçuras? Seria uma delícia!



