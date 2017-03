Rejane Gambin: estão abertas as inscrições para o Miss Joinville 2017

Variedades 22/03/2017 | 11h54

Estão abertas até o dia 20 de abril as inscrições para o Miss Joinville 2017. A escolha da representante da cidade para a etapa de Santa Catarina vai ocorrer no dia 3 de maio no belíssimo salão principal da Sociedade Harmonia-Lyra.



As interessadas em concorrer ao título já podem fazer as inscrições. Seja para tirar dúvidas ou para efetuar o cadastro e ter a chance de ser eleita a mais bela joinvilense do ano, basta mandar um e-mail para concursomissjoinville@gmail.com. A página do evento no Facebook – /concursomissjoinville – está divulgando fotos e informações de algumas das concorrentes.



Quem quiser assistir ao evento pode garantir os ingressos antecipadamente na Lille Store, do Garten Shopping, ou comprar no local do concurso.





TOUR GELADO

Viajando pela Europa, o clique de Paulo e Martine Zimmath, em Zugspitze, na Áustria









#TáNoInsta



A alegria de @sahzipereira e @douglashoffman com a chegada da princesa Sophie! Bem-vinda, querida!





INSPIRAÇÃO

Na reunião com o tema Equilíbrio e Resiliência, do Grupo Empresarial Movimento 47, os empreendedores Marconi Bartholi, o palestrante, médico e triatleta no Rio de Janeiro Maurício Fragale e Jácomo Isotton.



LITERATURA

João Marcos Buch lança sua mais nova obra amanhã: Retroceder Jamais. O evento está marcado para as 20h no Dona Francisca Emporium & Café, na rua Rolf Colin.



HISTÓRICO

Quem curte grandes shows não pode perder a chance de ver e ouvir Elton John e James Taylor no próximo dia 31 em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Ainda há ingressos disponíve