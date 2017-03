Rejane Gambin: Conheça as clutches que são tendência made in Joinville

Variedades 15/03/2017 | 09h10

As clutches, ou bolsinhas de mão, vêm ganhando espaço cada vez maior no guarda-roupa feminino. Ainda mais depois que deixaram de ser usadas somente à noite em eventos ou festas e tomaram conta também das ruas. Eu tenho várias. Mas no dia em que bati o olho nas clutches feitas pela joinvilense Rosana Schindler me impressionei. É um trabalho todo feito à mão e no maior capricho!O mais bacana é que ela me contou que essas peças lindas surgiram da vontade de criar algo especial: “Queria fazer algo que não fosse apenas um produto que levasse junto uma mensagem, uma atitude, um comportamento”. E ela conseguiu porque os pedidos não param de chegar. Ah, e já tem novidade: peças que podem ter o nome da cliente. O Insta dela é o @roschindlerhandmade.Se tem um casal desbravando esse mundo é Francine Schroeder e Luiz Henrique Melo. É só sobrar um tempinho e lá vão eles de mala na mão em busca de novas experiências. E nestes últimos dias, a dupla passou por vários paises, entre eles, a Finlândia. E pela alegria do casal na foto, dá para ver que essa viagem vai entrar para a lista das preferidas.Geysa Francisco Finilli, diretora do Sesi Joinville, acompanhada de Ana Lúcia Alves, gerente de locações do Perini Business Park e Luisana de Castro, coordenadora regional de mercado – região Norte, em evento sobre clima organizacional realizado em parceria entre Perini e Fiesc.