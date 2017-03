Rejane Gambin: Confira música de Jesus Luhcas no projeto Nuovo

Variedades 16/03/2017 | 11h07

Jesus Luhcas, maranhense de 23 anos que mora em Joinville desde 2012, foi convidado por Xuxa Levy – um dos mais conhecidos produtores musicais do País – para participar do projeto Nuovo, que vem revelando talentos da música brasileira. O álbum deve ser lançado só no meio do ano, mas uma das músicas você aqui:A Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi) existe desde 1981. Já são 36 anos de trabalho na nossa comunidade, auxiliando quem precisa, com aulas de braile, por exemplo, ou orientação para mobilidade. O número de atendimentos por mês chega a 160. E este volume poderia ainda ser maior se houvesse mais dinheiro disponível. Hoje, a fila de espera, segundo Paulo Sérgio Suldóvski, presidente da entidade, é de 50 pessoas.Na tentativa de arrecadar recursos e também comemorar o aniversário, um jantar está sendo programado para esta sexta-feira. O evento acontece na sede da entidade que fica no bairro Floresta. Os convites antecipados custam R$ 20 e na hora, R$ 25. Um bom programa e uma boa chance de ajudar essa entidade que faz um trabalho tão importante na nossa cidade. Ela só tem 18 anos, nasceu em Joinville (a família mora no América) e daqui partiu faz pouco tempo para conquistar espaço mundo da moda. E conseguiu. Já de largada, Mia Brammer desfilou para a famosa grife Prada, que se encantou tanto com a beleza da loira que tratou logo de fechar um contrato exclusivo com a modelo.Agora, ela vai representar a marca no mundo todo. Nesta semana, a loira estreou nas passarelas brasileiras desfilando para nada menos que a Animale (uma das grifes mais importantes por aqui) no primeiro dia da São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do País. O descobridor de talentos que lançou Mia para esse mundo, Dângelo Peixer, da GasModels, aqui de Joinville, é só alegria, porque, segundo ele, esse é só o começo da trajetória de sucesso da nossa loira poderosa. Esta foto é a que conquistou a Prada.