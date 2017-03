Rejane Gambin: Campo Alegre cada vez mais está virando destino dos joinvilenses

Variedades 20/03/2017 | 09h48



Campo Alegre cada vez mais está virando destino dos joinvilenses que querem aproveitar os dias de folga. Assim como Campos do Jordão para o paulista e Itaipava ou Petrópolis para o carioca, essa cidadezinha que fica na subida da Serra Dona Francisca ganha mais moradores nos finais de semana.



Em qualquer rua que se passe, é só olhar para o lado para encontrar algum joinvilense que resolveu fazer uma segunda morada por lá. Refúgios, aliás, de muito bom gosto, onde rolam encontros com amigos, comida e bebida boa, além de muita animação.



Estive por lá no fim de semana e vi, mais uma vez, como é bacana este tipo de programa. Encontros que ajudam a relaxar para depois voltar para a rotina e recomeçar naquela correria de sempre.



Leia as últimas notícias

Confira mais colunas de Rejane Gambin













AVENTURA

Um dos programas preferidos dos joinvilenses em Campo Alegre é fazer trilhas de quadriciclo. Na foto, Hugo Artur Silva, que sempre acompanha o pai.

Na feijoada de sábado, os anfitriões Hilda Engelmann e Delson Seuanis (abraçados à esquerda), acompanhados dos amigosNo St. Patrick’s Day, professores da Planeta Idiomas reunidos aproveitando para comemorar a data.