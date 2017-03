Rejane Gambin: Alana Rox grava nova temporada de Diário de Uma Vegana

Variedades 21/03/2017 | 12h54

Alana Rox não sossega mesmo. Depois do sucesso da primeira temporada do Diário de Uma Vegana, exibido pelos canais digital e a cabo no GNT, e de lançar um livro com receitas que leva o mesmo nome, ela já está gravando novos episódios do programa. É que os fãs e admiradores da mestre cuca vegan gostaram tanto do que viram que querem mais.



Ela contou que ainda neste mês estreia no GNT a segunda temporada do programa, sempre com muitas receitas de dar água na boca. A propósito: o livro lançado em dezembro já esteve na lista dos mais vendidos por semanas. Alguém duvida que o que vem por aí também não seja tudo de bom? Para acompanhar o trabalho dessa joinvilense é só seguir o insta dela @theveggievoice.



Sabor de solidariedade



O Madero programou para hoje um jantar beneficente em prol do Lar Abdon Batista, de Joinville. O evento será realizado na unidade do Garten Shopping a partir das 19h30. O cardápio inclui os pratos já servidos pela casa, incluindo o premiado cheeseburger Madero, drinks e sobremesas. O valor por pessoa é R$ 150. Toda verba arrecadada com o jantar será repassada para a instituição.

