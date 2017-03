Rejane Gambim assume coluna no jornal A Notícia

Variedades 06/03/2017 | 06h01

Quem me conhece sabe que vivo Joinville intensamente e que sou apaixonada por nossa cidade. Talvez também por isso tenha sido convidada para ocupar este espaço no “AN”, jornal que faz parte do dia a dia dos joinvilenses. A partir de hoje, além do Jornal do Almoço, temos mais este ponto de encontro.







Aqui vou dividir com você meu olhar, impressões, destacar eventos bacanas e, principalmente, mostrar pessoas que ajudam a fazer da nossa cidade um lugar cada vez melhor para se viver! Combinado?!



Então mande suas sugestões. Meus contatos estão ali em cima.





Construção

Luis Carlos Presente, Paula Lima e Renata Baggio no evento que marcou a entrega do Edifício Sonata da Incorposul, em Joinville.

Toda a beleza de Janaina Vieira, sócia da Cosmos Viagem e Turismo, aproveitando as delícias do verão a bordo do cruzeiro Costa Fascinante

Que feio, hein!

Em tempos de obras de recapeamento em várias ruas da cidade, chama a atenção a falta de educação de alguns motoristas. É fácil perceber que sobra má vontade na hora de dar passagem nos trechos em que a rua fica em meia pista. Só para lembrar: gentileza gera gentileza!