Prefeitura divulga lista de projetos diligenciados no Edital de Apoio à Cultura de Joinville

A Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (Secult) divulgou a relação de projetos diligenciados, inscritos no Edital de Apoio à Cultura do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura de Joinville (Simdec).



De acordo com a Portaria 001/2017, publicada nesta quarta-feira, 1º de março, 81 projetos habilitados pelo Simdec possuem pendências em documentos passíveis de regulação. Também foi publicada uma lista com os 12 projetos já inabilitados por não apresentarem documentos indispensáveis ou por não terem inscrição nas categorias corretas.



Os autores dos projetos diligenciados têm até o dia 8 de março para apresentar os itens faltantes. Caso contrário, serão automaticamente inabilitados e desclassificados do processo. Os proponentes com projetos inabilitados tem cinco dias úteis a partir da data de publicação da lista para apresentar recurso à executiva do Simdec.



A portaria com os projetos diligenciados e a indicação dos itens pendentes em cada trabalho está disponível no site da Prefeitura de Joinville. Outras informações podem ser obtidas junto à Secult, pelo telefone (47) 3433-0127, com Iara Pamela, das 8 às 14 horas.



Neste ano, foram inscritos 224 projetos. As bancas de avaliação estão marcadas para 21 a 31 de março. A intenção é que a divulgação dos selecionados para receberem o incentivo, por meio de prêmio, para desenvolver atividades culturais em Joinville ocorra em 6 de abril. O valor, referente ao orçamento de 2016, é de R$ 2,13 milhões.