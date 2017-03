Mostra de dança infantil abre inscrições nesta terça-feira em Joinville

Cultura 31/03/2017 | 14h52 Atualizada em





Foto: Claudio Etges / Divulgação

A segunda edição do Dance Kids Joinville está pronta para receber pequenos bailarinos de todo o Brasil e exterior. Dedicado exclusivamente ao público infanto-juvenil, o evento será realizado no Teatro CNEC nos dias 22 e 23 de julho, no mesmo período em que a cidade recebe milhares de bailarinos de diversas nacionalidades para o maior festival de dança do mundo. As inscrições abrem nesta terça, dia 4.



O objetivo da mostra não competitiva é dar oportunidade a pequenos artistas de vivenciarem a experiência de se apresentar em um palco de qualidade, com estrutura funcional, segura e criativa, de forma leve, organizada e lúdica, no momento em que as atenções do universo da dança se voltam para o mesmo local.



— Muitos grupos querem vir para cá nesta época, porém nem todos conseguem dançar e participar dos outros eventos existentes na cidade. Julho em Joinville é uma peregrinação oficial para os amantes da dança — conta o produtor Deivison Garcia.

O evento, não competitivo, conta com um diferencial: trata-se do Coaching Dance Kids, onde as coreografias apresentadas passarão por uma avaliação técnica e artística que será realizada por profissionais de dança com formação e experiência na área. Serão pareceres técnicos sem emissão de notas.



A novidade é uma realização do Instituto Cultural Desterro (ICD), sediado em Florianópolis e que, entre outros eventos produzidos em Santa Catarina, já promove em Joinville desde 2013 a mostra de dança infantil A Noite É uma Criança, sempre no final do ano letivo. Além de ocorrerem em ocasiões diferentes, o Dance Kids traz alguns diferenciais, como permitir a participação de coreografias com menos de cinco integrantes.



Inscrições



As inscrições começam dia 4 e devem ser feitas até o dia 23 de junho por meio do site www.dancekids.com.br, mas o prazo pode ser encerrado antes devido ao número limitado de coreografias. O evento é aberto a grupos, escolas e academias do Brasil e do exterior, nas modalidades balé clássico, jazz, danças urbanas, dança contemporânea, sapateado, danças populares e estilo livre.



São aceitos trabalhos em solo, duo, trio e conjunto, sendo divididos nas categorias baby (três a seis anos), infantil (sete a 11 anos) e infanto-juvenil (12 a 14 anos). O tempo máximo das apresentações é limitado em dois minutos para os solos e duos, três minutos para os trios e quatro minutos para os conjuntos.



Os valores das taxas por participante são:



Conjunto (a partir de quatro bailarinos): R$ 40

Trio: R$ 50

Duo: R$ 75

Solo: R$ 150

Assistentes, diretores e coordenadores: R$ 40

Coreógrafos: isento



Os custos correspondem à apresentação dos bailarinos em apenas uma coreografia. Quem dançar em mais um trabalho deverá efetuar mais uma inscrição. Assistentes, diretores e coordenadores pagam taxa única, independentemente do número de coreografias. Já os coreógrafos são isentos de pagamento.