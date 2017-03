Eduarda Henklein, de Joinville, participa de programa na TV dos Estados Unidos

Talento local 11/03/2017 | 16h03

A baterista joinvilense Eduarda Henklein estará neste domingo no programa norte-americano Little Big Shots, da rede NBC. O show de talentos infantis é apresentado por Steve Harvey, aquele mesmo que confundiu o resultado do Miss Universo em 2015.



A gafe foi tema da conversa entre o apresentador e a pequena joinvilense, de sete anos. Em vídeos promocionais do programa deste domingo, liberados durante a semana na internet, Harvey pergunta para Eduarda se ele é famoso no Brasil. Ela confirma e comenta que a fama é por causa do erro do apresentador no Miss Universo.



Além de arrasar na bateria, Eduarda ainda mostrou que manda bem no inglês. A conversa entre Harvey e a menina foi toda na língua norte-americana. A baterista ainda presenteou Harvey com um par de baquetas e se apresentou tocando o instrumento que a fez famosa em todo o Brasil.



Esta não é a primeira vez em que Eduarda participa de programas internacionais. Em janeiro, ela gravou participação em um programa mexicano e viajou à Europa para se apresentar em shows da Itália e Alemanha.



O programa Little Big Shots vai ao ar todos os domingos nos Estados Unidos. Os vídeos promocionais podem ser vistos abaixo: