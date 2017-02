Menino do Rio é 'adotado' por família para estudar no Bolshoi, em Joinville

Dança 06/02/2017 | 18h54

Os olhares ansiosos e a leveza dose misturaram no primeiro dia de aula da. Luis Fernando Daniel Rego, 16 anos, saiu do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para realizar o sonho de ser bailarino e encontrou uma oportunidade emA concretização só foi possível porque o jovem foi acolhido por um. Ele é um dos 60 novos estudantes vindos de todos os cantos do Brasil e do exterior com a expectativa de se tornarem bailarinos profissionais. Ao todo, 240 alunos iniciaram as aulas nesta segunda-feira.O jovem se apaixonou pela dança ao acompanhar a irmã mais nova em aulas de balé ofertadas através de um projeto social na comunidade. Por receio que a mãe, Tânia Cristina Daniel, tivesse algum preconceito com a nova paixão, Luis começou a frequentar as aulas de surfe que o projeto oferecia. O balé foi usado por ele como uma desculpa.— Eu disse para minha mãe que ia ser surfista, mas para isso eu precisaria de equilíbrio. E o equilíbrio eu conseguiria fazendo balé.Aos poucos, ele foi pegando a confiança da mãe. Deixou o surfe de lado e começou a dedicar-se integralmente a dança. O reconhecimento veio em poucos meses. Luis conseguiu vaga para a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O preconceito e as dificuldades que enfrentou no início foram transformados em força de vontade para realizar o seu maior desejo. Luis sempre sonhou em estudar no Bolshoi.— Assim que entrei na dança o que me veio em mente foi o Bolshoi, eu queria ser aluno do Bolshoi — conta Luis.O jovem não sabia que não adiantava ficar apenas sonhando. Fez o primeiro teste para entrar na escola no ano passado. A boa notícia veio uma semana depois. Ele foi convidado para fazer uma vivencia de três dias na escola e o resultado foi novamente positivo. E a mudança para Joinville teve ajuda de uma velha amiga de Luis.Aline Coelho Braga Barbosa abriu de imediato as portas do seu lar para o bailarino. A família de Aline também morava no Complexo do Alemão, onde a filha mais velha, Camyla Victoria, de 13 anos, fazia balé no mesmo projeto de Luis. Eles se mudaram para Joinville no ano passado, para realizar o sonho da filha de estudar no Bolshoi.—- A gente acolheu ele para retribuir. Na verdade, ele sempre ajudou muito a Camyla. No preparo para entrar no Bolshoi, ele vivia lá em casa, se alongavam juntos — diz Aline.Entre um abraço e outro na nova irmã, o sorriso de Luis demonstra a importância da acolhida da “família postiça” nessa nova fase. O fato de ter um lar na cidade nova com cheirinho de terra natal aquieta um pouco o coração. Segundo ele, a saudade da família que vai ficar no Rio será o seu principal combustível para lutar e ser um bailarino de sucesso. A ideia é dedicar-se ao máximo hoje para dar um futuro melhor a eles.— Eu vou sentir muitas saudades, mas é o meu futuro profissional. Tenho certeza de que no final vai dar tudo certo — acredita Luis.A necessidade de suprir a demanda de alunos que vêm de fora da cidade e não têm onde morar motivou a Escola Bolshoi a encontrar famílias que pudessem acolhê-las. Conforme Patricia Schweder, assistente social do Bolshoi, a função da escola é fazer o meio de campo entre quem precisa do lar e quem abriga as crianças. Mas o gerenciamento das casas, os custos e a decisão da onde a criança vai ficar alocada é feita entre a família do aluno e o lar social.— A gente não gerencia. A família da criança que precisa de um lar que decide onde ela vai morar, se identifica com a casa — conta Patricia.Ao todo, 12 famílias voluntárias abrem as portas para ajudar a realizar o sonho das crianças que querem viver da dança. No ano passado, uma média de 82 alunos moraram nesses lares sociais.