Escola Fritz Alt, de Joinville, prorroga prazo de matrículas até 10 de março

Cultura 28/02/2017 | 17h40

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Joinville prorrogou o prazo para matrículas em cursos da Escola de Artes Fritz Alt (Eafa), da Casa da Cultura Fausto da Rocha Júnior. O novo período para matrículas vai até 10 de março. Os cursos regulares da Eafa são oferecidos por meio de edital de matrículas que normalmente é aberto no início e final de cada ano.



Os cursos da Escola de Artes Fritz Alt já tiveram uma primeira fase de matrículas, no início de fevereiro de 2017. As aulas iniciaram-se em 20 de fevereiro. As vagas em aberto são para os cursos de cerâmica, desenho e pintura, história da arte, história em quadrinhos, teatro e pintura em porcelana e para cursos da escolinha de artes infantil.



Para consultar o edital com a prorrogação do prazo e regras para as matrículas, assim como a documentação necessária, clique aqui.



Segundo a Secult, as matrículas foram prorrogadas para preencher vagas ainda disponíveis. A Escola de Artes Fritz Alt (Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior) fica na rua Dona Francisca, 800, bairro Saguaçu. O telefone é o (47) 3433-2266.