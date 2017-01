Festival de Música de Santa Catarina começa nesta quinta-feira em Jaraguá do Sul

Femusc 26/01/2017 | 08h11

Na casa da família Cobalchini, em Jaraguá do Sul, há três anos os últimos dias das férias são para acordar cedo e passar o dia cheio de compromissos. Desde que as irmãs Nathalia e Nicolle, de 11 anos, decidiram aprender a tocar violino, elas passam sete dias envolvidas em música, enquanto participam de uma espécie de colônia de férias no Festival de Música de Santa Catarina (Femusc), o Femusckinho. Esta era também a rotina da estudante de violino Kamila Karsten, 15 anos, que agora é aluna do Femusc Jovem, programa voltado aos adolescentes de até 17 anos. E, ao mesmo tempo, o harpista Gabriel Vieira, 18 anos, encara uma imersão em aulas, ensaios e apresentações ao participar do programa de estudos intermediário do Femusc.



A sequência de programas para todas as faixas etárias e níveis de conhecimento é uma das características mais fortes do festival-escola que começa hoje e vai até 4 de fevereiro em Jaraguá do Sul. Este é o quinto ano em que o Femusc Jovem ocorre como uma ponte entre o Femusckinho e os programas originais do evento, criado há 12 anos. Dessa forma, é possível que crianças como Nathalia e Nicolle possam seguir por todos os movimentos do festival enquanto crescem e se aperfeiçoam nas artes.



– Você tem todas as etapas da formação e tem interação entre eles. Assim, a criança tem a oportunidade de ver como é a formação da música profissional, conhecer um maestro e ver o panorama completo da carreira na música – diz a coordenadora, Thalita.



Quando souberam que participariam pela primeira vez do Femusckinho, Nathalia e Nicolle pensaram que seria apenas mais uma série de aulas tradicionais de música. Ao iniciarem a colônia de férias, descobriram que teriam aulas de musicalização, coral, flauta doce e instrumentos de cordas – e, nos intervalos, entrarem em brincadeiras e gincanas, porque criança nenhuma é de ferro. Quando o festival chega ao fim, elas não só têm a oportunidade de apresentarem um espetáculo no mesmo palco que os adultos, no Grande Teatro da Sociedade Cultura Artística (Scar), como também de terem sido escolhidas para integrar o elenco da ópera apresentada todos os anos, na formação do coral: neste ano, poderão estar no palco para A Flauta Mágica, de Mozart, no penúltimo dia de Femusc.



Esta já é uma certeza para Kamila, que foi confirmada para o espetáculo. A estudante, que começou a fazer aulas de violino ao ser obrigada pela mãe, agora se empolga com a perspectiva de chegada do Femusc: ele faz parte do verão de Kamila desde 2012, quando ainda ia à colônia de férias, e ela participa do Femusc Jovem desde o início. Lá, tem aulas de teoria musical de manhã e classes específicas à tarde, culminando no espetáculo de conclusão na última noite. Além disso, tem a oportunidade de conhecer outros adolescentes instrumentistas, já que estudantes de todo o Estado podem participar da seleção em busca de uma das 50 vagas para o programa, e já se integra aos participantes mais velhos do evento.



– É muito legal porque você conhece pessoas novas, mistura idiomas para conversar e depois mantém os laços com eles – conta a adolescente.



O caráter de intercâmbio cultural também incentiva Gabriel, que participa do Femusc desde os 13 anos. O jovem já hospedou colegas americanos no período do festival e, além de fazer um “intensivo” em inglês, pôde decidir com mais convicção a carreira que desejava.



– Eu conheci muitos harpistas e a professora de harpa que vem dos Estados Unidos, e isso influenciou muito na escolha – comenta ele que, agora, vai para o terceiro semestre da faculdade de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



Ao público, o Femusc oferece programação gratuita todos os dias, com concertos nos teatros e salas multiúso da Scar e apresentações em locais públicos.



Agende-se



O QUÊ: Festival da Música de Santa Catarina (Femusc).

QUANDO: 26 de janeiro a 4 de fevereiro.

ONDE: Sociedade Cultural Artística, em Jaraguá do Sul.

QUANTO: entradas gratuitas. Seguindo o ritual dos anos anteriores, os ingressos começam a ser distribuídos dois dias antes da apresentação na secretaria da Scar, até as entradas se esgotarem. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos.



O QUÊ: abertura com Grandes Concertos.

QUANDO: hoje, às 20h30.

ONDE: Grande Teatro.

REPERTÓRIO: Preludio e Presto, Johann Sebastian Bach; Scherzo Tarantelle, Henryk Wieniawski; Ária da Bachiana Brasileira n.5, Heitor Villa-Lobos; “Je dis que rien” da ópera Carmen, Georges Bizet; Quarteto de Cordas n. 3, Dmitri Shostakovich; Libertango, Astor Piazzolla; Estudo opus 10 n. 1, Frederic Chopin.