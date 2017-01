Duda Henklein, de Joinville, participa de programas de TV na Colômbia e na Europa

Talento local 18/01/2017 | 08h02

Cada vez mais internacional, a baterista mirim Duda Henklein, de, está em Bogotá, na Colômbia, para gravar a versão mexicana do programa Grandes Chicos, que a TV Azteca prevê exibir no dia 27.De lá, ela embarca na quinta-feira rumo à Europa para participar de outras duas atrações voltadas a talentos infantis: o Little Big Show, na Itália, e o Germany Little Big Shots, na Alemanha. Aliás, a versão americana deste último, que a joinvilense gravou em Los Angeles em julho de 2016, deve ir ao ar pelo canal NBC em março.Eduarda Henklein começou a tocar bateria aos quatro anos, ainda em um modelo de brinquedo que tinha em casa. Depois de demonstrar uma destreza excepcional para uma criança daquela idade, os pais conseguiram um instrumento de verdade — uma bateria de jazz, por ter um tamanho mais reduzido — para que ela começasse a praticar. Em pouco tempo, havia aprendido a tocar canções complexas de bandas como Pink Floyd e Sistem of a Down, e vídeos com estes registros caíram nas redes, tornando a garotinha famosa pelo mundo.Agora, aos sete anos, Duda é figurinha conhecida nos programas de auditório da TV brasileira e até fez uma participação especial na novela infantil Cúmplices de um Resgatedo SBTno fim do ano passado. Em 2015, ela foi listada pelo site Rank Brasil como a mais jovem baterista do país.