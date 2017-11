Joinville terá festival de drinks a partir desta quarta-feira

Entretenimento 07/11/2017 | 19h29 Atualizada em

A Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL de Joinville vai promover o 1º Drink Week (Semana de Drinks). Serão que ocorre entre os dias 8 e 26 de novembro. Durante 19 dias restaurantes associados da Câmara de Gastronomia prepararam uma série de drinks refrescantes. Cada casa vai oferecer duas opções de drinks, nos valores de R$ 15 e R$ 25.

- Para o público, esse evento será um ‘esquenta para verão’ e uma oportunidade de consumir drinks exclusivos. Para as casas gastronômicas, é um exercício de criatividade, porque todas elas estudaram a criação dos drinks, as combinações e a apresentação das bebidas - afirma Tomé Emanoel De Souza, coordenador da Câmara de Gastronomia.

Confira quais são os restaurantes e drinks oferecidos:

Adega Dom Maximiliano





Coquetel Maximiliano R$ 15

A base de brandy e espumante moscatel, com toques de laranja e contreau, com aroma frutado, paladar chocante e pouca adstringência.





Natasha uer $ 25

A base de rum e suco de maracujá com toque de laranja e limão, gerando equilíbrio e harmonia entre os componentes de paladar leve e meio seco.





Barão

Fresh passion R$ 15

Gin, suco de limão, suco de abacaxi, grenadine e citrus.





Double summer R$ 25

Vodka Absolut, suco de laranja, suco de manga e xarope de maçã verde.





Biergarten

Watermelon Martini R$ 15

Composto de melancia, limão siciliano e vodka de baunilha.





Amarula Dream R$ 25

Coquetel de amarula, gengibre e vodka.





Botequim Barão

Red cool R$ 15

Vodka, suco de laranja, grenadine, suco de limão e licor de melão.





Golden crush R$ 25

Whisky, licor de amêndoas, suco de abacaxi e licor de banana.





Borgonovo

Duetto Italiano R$ 15

Dois clássicos italianos feitos de forma caseira pela Nonna. O Limoncello, com toda sua refrescância da Sicília, une-se ao encorpado Amaretto, licor histórico da Lombardia.





Delicia de limão R$ 25

Combinação de frescor do curaçau blue com a acidez do limão e da laranja, lembrando o mediterrâneo.





Didge

Wind East R$ 15

A base de vodka e suco de melão, com toques de mandarino, gengibre e aromas de espaciarias. Paladar leve, delicado e muito refrescante.





Digde R$ 25

Coquetel a base de Domecq e cranberry, com toques de Drambuie e Angostura. Refrescante, boa acidez de paladar fino e moderno.





Guagacamole

Guacamole Energetic R$ 15

Coquetel a base de tequila e suco de abacate, com toque de licor de kiwi e energético. Um drink enso e equilibrado, bom para quem quer curtir uma balada.





Klondyke R$ 25

Coquetel a base de gin e amaretto com um toque de espumante, dando frescor e acidez, além da beleza com um paladar surpreendente.





Holz Hotel

Rollins R$ 15

Coquetel a base de Steinhäger e damasco, dando um aroma de especiarias com sabor especial de tangerina.





Holz R$ 25

Coquetel a base de tequila e curaçau blue, gerando frescor e delicadeza ao seu paladar. Ideal para abrir o apetite.





Hosu Sushi

Hosu R$ 15

Coquetel a base de saquê e melancia, com toques de gengibre no final para suavizar o seu paladar.





Sinfonia de sabores R$ 25

Coquetel a base vodka e frutas, valorizando sabor, equilíbrio, densidade e nossas frutas tropicais.





Kib's

Maravilha Árabe R$ 15

Composição leve, doce e refrescante.





Arak Sunrise R$ 25

Coquetel feito com Arak (destilado tipicamente árabe, a base de anis) com laranja e gengibre. Drink leve e marcante.





Nhac Temaki

Windows R$ 15

Coquetel a base de saque e suco de kiwi, interagindo com o frescor do curaçau blue que resulta em um drink leve e delicado.





Lucky dip R$ 25

Coquetel a base de vodka e sucos de manga e abacaxi, entregando sabores surpreendentes com um toque de limão e club soda, dando frescor e acidez.





Niu Sushi

Niu living R$ 15

Coquetel a base de saquê e suco de abacaxi, com toques de manjericão e limão, gerando aroma de especiarias, paladar extremamente refrescante com acidez mediana.





Premium brut R$ 25

Coquetel a base de rum e suco de tangerina, com toque de maçã verde e a refrescância de um espumante brut, dando frescor e intensidade ao drink.





O Fornão

Frisante rosso R$ 15

Coquetel a base de frisante italiano e pêssego, com toques de laranja. Tem aroma cítrico, paladar refrescante e intenso.





Fornão tropical R$ 25

Coquetel a base vodka e suco de limão de cor intensa e aromas frutados, com toques de groselha e grenadine, gerando um paladar extremamente frutado.





Pedrini

Purple eater R$ 15

Coquetel a base de gin e sucos de abacaxi e laranja, com toque fino de curaçau blue dando elegância e frescor com acidez de médio corpo. Uma boa pedida para o calor do verão.





Pedrinni new R$ 25

Coquetel a base de Cîroc e misto de sucos com toque de contreau. Bom frescor e acidez equilibrada.





Péia

Drink Peia R$ 15

Coquetel a base de vodka e suco de laranja, utilizando um picolé como mexedor, dando aromas e sabores frutados ao drink.





Absoluto R$ 25

Feito a base de gin e suco de maracujá, utilizando água tônica como base de equilíbrio e leveza, tornando um drink refrescante e delicado.





Pizza na Pedra

Aromas de sabores R$ 15

Coquetel a base de rum e suco de frutas (morango, maracujá e kiwi), com toque fino de especiaria que lhe agrega frescor e leveza.





Pedra marrom R$25

Coquetel a base de vodka premium, Cointreau e sucos tropicais, gerando uma explosão de aromas e sabores.





Poial Tropeiro

Tropical Tropeiro R$ 15

Coquetel a base de cachaça e curaçau blue, com toques cítrico de laranja e limão para proporcionar um paladar leve e refrescante.





Poial R$ 25

Coquetel a base de rum e suco de maçã, com toques de abacaxi e laranja. com sabor cítrico e frescor equilibrado





Restaurante do Paulinho

Yellow Submarine R$ 15

Coquetel a base de rum e suco de manga com um toque leve de gengibre, dando frescor e suavidade.





TNT R$ 25

Coquetel a base de vodka e suco de morango com um leve toque de macã verde, finalizando com frescor do club soda.





Rosti Haus

Citru Haus R$ 15

Coquetel a base de tequila e suco de laranja, com toque de Vermute e sabor intenso de frutas cítricas.





Penaple Rosti R$ 25

Coquetel a base de vodka e suco de abacaxi, com toques de contreau, aromas de flores e paladar leve e equilibrado, garantindo boa acidez.





Slice Pizza

Coquetel Slice R$ 15

Feito a base de vodka e sucos tropicais, possui um toque de hortelã e limão siciliano, dando frescor e intensidade.





Pink elephant R$ 25

Coquetel a base de Red Label e suco de laranja, com toques de curaçau blue e club soda, com aparência elegante e paladar fino e adstringente.





Terroir

Terroir harmony R$ 15

Coquetel a base de rum e suco de cranberry com sutil toque de pimenta, dando elegância e um toque picante no retrogosto do paladar.





Scot prince R$ 25

Coquetel a base de Whisky e maracujá, com toques leves de vermouth e angostura, dando corpo, sabor e aroma. Uma boa dica para abrir o apetite.

Zum

Zum R$ 15

Coquetel a base de saquê e suco de kiwi, com toque leve de cereja e limão siciliano, gerando frescor e acidez equilibrada. Ótima pedida para curtir o calor do verão.





Running R$ 25

Coquetel a base de gin e suco de limão com um toque especial de purê de maçã, compilando equilíbrio e suavidade com paladar seco no fim.