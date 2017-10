O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 27/10/2017 | 11h49 Atualizada em

Sexta

Show Raça Negra

Quando: 27/10/17 Abertura dos portões: 22:00

Onde: Square Garden, na avenida Santos Dumont, 2625 - Zona Industrial Norte Joinville – SC

Quanto: os ingressos estão à venda pelos sites :

https://www.ingressonacional.com.br/evento/9199/raca-negra

http://www.eventonacional.com.br/eventos/todos/raca-negra

Classificação: 18 anos

Foto: Divulgação / Divulgação

Espaço Cultural Deutsche Schule recebe “Lembro do teu Gesto como uma oração”

Experimentação coreográfica em dança realiza última apresentação

Estreia da experimentação coreográfica “Lembro do Teu Gesto como uma Oração”

Quando: 27/10 (sexta)

Onde: Centro Cultural Deutsche Schule - Colégio Bom Jesus – Centro

Quanto: gratuito Horário: 17h

Rodízio de Miniburguers

Quando: 27 de outubro

Onde: Rodovia SC-418, 16444 - Dona Francisca (Pirabeiraba), Joinville - SC

Quanto: R$ 37,90 por pessoa.

Horário: 19h às 22h

Café Paris Joinville

Espetáculo: Lançamento do DVD Canto da Cigarra Ana Paula da Silva

Grupo: Ana Paula da Silva

Cidade: Joinville

Quando: 27 de outubro

Onde: XV de Novembro, 1383 – América

Quanto: Gratuito

Horário: 20 horas

Classificação: Livre

Ingressos distribuídos uma hora antes do espetáculo no local da apresentação.

Sinopse: Lançamento do DVD Canto da Cigarra Ana Paula da Silva com participação especial do Quarteto de Cordas Dona Francisca.

23 a 27/10 – 09h às 19h - Folia dos Livros (troca – troca)

- Troca-troca literário voltado para o desapego e compartilhamento, os interessados poderão trocar livros de literatura adulto, infantojuvenil e gibis.

- Jogos Literários

Local: Biblioteca do Sesc

Quando: 23 a 27/10

Onde: Sesc em Joinville (Rua Itaiópolis, 470 - América)

Quanto: Gratuito

Horário :– 09h às 19h

Sábado

Oficinas #Jlle30 – para discutir o futuro da cidade

Quando: 28/10

Horário: 14:00h às 16:30h.

Inscreva-se através do site:

http://www.jlle30.com.br/oficinasabertas/

Onde:

- Região Norte:

Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos

Rua José Manoel de Souza, 70. Bairro Costa e Silva

- Região Sul:

Escola Municipal Orestes Guimarães

Rua Boehmerwald, 1830. Bairro Escolinha

- Região Leste:

Centro de Artes e Esportes Unificado - CEU Aventureiro

Rua Guilherme Klein, s/n. Bairro Aventureiro

- Região Oeste:

Escola de Educação Básica Profa. Antonia Alpaides

Rua Minas Gerais, 2450. Bairro Nova Brasília

- Região Central:

Palacete Niemeyer

Rua Luiz Niemeyer, 54. Bairro Centro (Ao lado da Sede do Bando do Brasil)

Espetáculo Spanacopita.

Grupo de Teatro do IFSC (Campus Joinville)

Horário: às 19hs

Classificação Livre

Quando: 28/10

Onde: Rua Guaíra, 634 89227-447 Joinville

Quanto: Gratuito

4º Encontro “Leia Mulheres” – Livro: A vida invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha.

#LeiaMulheres é um clube de leitura brasileiro inspirado no #readwomen2014, projeto-manifesto criado pela escritora e ilustradora britânica Joanna Walsh. A ideia por trás da hashtag tem a ver com uma luta cada vez mais compartilhada de empoderar mulheres escritoras que sobrevivem a um mercado editorial com preponderância de vozes masculinas. Pioneiras no Brasil, a consultora de marketing Juliana Gomes, a jornalista Juliana Leuenroth e a transcritora Michelle Henriques iniciaram o clube de leitura em São Paulo,em 2015. Depois disso mais 50 cidades já fazem parte do projeto.

Local: Biblioteca

Quando:28/10

Onde: Sesc em Joinville (Rua Itaiópolis, 470 - América)

Quanto: Gratuito

Horário: – 15h às 17h

La Vie – Halloween

Quando: 28/10

Onde: Avenida Santos Dumont, 2625 - Zona Industrial Norte Joinville – SC

Quanto: os ingressos estão à venda pelos sites : http://www.eventonacional.com.br/eventos/todos/la-vie-halloween

Horário: 16 às 22h

Censura: 13 até 17 anos

Foto: Divulgação / Divulgação

Vem ver nosso boi brincar – Uma homenagem ao cantor Arnaldo Cueca

O cantador Arnoldo Cueca construiu sua história na cultura popular, levando sua cantoria de Boi de Mamão para adultos e crianças. Uma delas foi sua neta, que nesse espetáculo homenageia o avô, contando e cantando sua trajetória. A montagem é uma reverência a um mestre da cultura popular catarinense, sob o olhar afetuoso de uma menina que cresceu observando de longe as cantorias de boi e, sem perceber, foi tocada pela alegria do avô brincante.

Classificação: Livre

Quando: 28/10

Onde: Amorabi -Rua dos Esportistas, 510, Joinville

Quanto: Gratuito

Horário: 17h

Domingo

2ª Corrida e Caminhada de Combate ao AVC

Quando: 29/10

Onde: Avenida José Vieira, 315, Joinville - SC,

Quanto: os ingressos estão à venda pelos sites : http://www.km.esp.br/

Horario: 8h às 9h30

Mostra de Cinema Horror Filme

Quando: 29/10

Onde: Garage- Rua INÁCIO BASTOS 812

Horário: 17h

Cantinho da leitura e Folia dos Livros

Quando: 29/10

Onde: Sesc em Joinville (Rua Itaiópolis, 470 - América)

Quanto:Gratuito

Horário: 11h30 às 13h30

Onde: Restaurante do Sesc em Joinville.

Ensaio Aberto: A Litorina

Grupo: Abismo Teatro de Grupo (Joinville/SC)

Sobre: Uma tragédia moderna, em quadros, focalizando uma realidade totalmente regional, desvendando, ao mesmo tempo, o entorno conflito entre o indivíduo e sua realização e a sociedade que o esmaga.

Quando: 29/10

Onde: Amorabi -Rua dos Esportistas, 510, Joinville

Quanto: Entrada gratuita

Classificação: 12 anos

Horário: 17h às 18h

Banda Sinfônica dos Bombeiros nos Concertos Matinais

Horário: 10h

Quando: 29/10

Onde: Sociedade Lírica Joinville -Rua Max Colin, 1483

Quanto: Aberto à comunidade e gratuito.

Outros dias



Feirinha Lixo Zero

Quando: 20/10/2017 até 29/10/2017

Onde: Praça Nereu Ramos -Rua Engenheiro Niemeyer, 15 – Centro

Quanto: Gratuito.

Horários: 9h às 17h

Exposição comemora os 30 anos da Fundação Pró-Rim

A Fundação Pró-Rim promove a exposição comemorativa “Pró-Rim 30 anos – Uma história de amor e luta pela vida”, a qual retrata a trajetória da instituição, referenciando os serviços prestados à pacientes de todo o Brasil. O lançamento da exposição ocorre no dia 25 de outubro, às 20 horas, no Garten Shopping, em espaço próximo do GNC Cinemas.

Quando: 24/10 a 05/11/2017

Onde: Garten Shopping (espaço próximo do GNC Cinemas) – Av. Rolf Wiest, 333 – Bom Retiro

Quanto: Gratuito

Horário de visitação: domingo a domingo, das 10h às 22h

3º Exposição de Bordados e Feiras

Quando: 26/10 a 29/10

Onde: Shopping Center Cidade das Flores

Quanto: Gratuito

Horário: 12h ate 20h

Sexta sábado e domingo

"Mostra de Cinema Clássicos Sci-FI"

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: 27/10 às 19h30: "Eles vivem"

De John Carpenter, 1988.Ficção científica. Classificação: 14 anos. Sinopse: Operário descobre um par de óculos que o permite ver que alienígenas dominaram a Terra, controlando os humanos através de propagandas subliminares. Com ácido comentário social, este cult de Carpenter é um dos filmes essenciais dos anos 80.

19h30: "O planeta proibido".

De Fred M. Wilcox, 1956. Ficção científica. Classificação: 14 anos. Sinopse: Inspirado em A Tempestade, de Wiiliam Shakespeare, o filme conta a história de uma expedição para verificar uma colônia de cientistas em um planeta distante. Um dos clássicos absolutos da ficção, a produção marcou a estréia do icônico robô Robby.

29/10 (dom), às 19h30: "Fuga no século 23"

De Michael Anderson. 1976. Ficção científica. Classificação: 14 anos. Sinopse: No século 23, a vida é perfeita e cheia de prazeres. Porém, aos 30 anos, todos devem morrer. Quando chega a sua vez, Logan resolve fugir. Superprodução dos anos 70, este clássico representa uma das sociedades distópicas mais interessantes do cinema.

Quanto: Entrada franca e sem a necessidade de retirada de ingressos (sujeito à lotação).

Onde: Teatro do Sesc. Rua Itaiópolis, 470 – América

Sábado e domingo





II Festival de Aikido e Cultura Japonesa do Instituto Tachibana

O Instituto Tachibana de Aikido realizará seu II Festival de Aikido, que receberá aikidocas, seus familiares e o grande público. A ideia principal do evento é resgatar as tradições da cultura japonesa, apresentar o Aikido para a comunidade e oferecer uma programação cultural intensa para toda família.

Quando: 28 e 29 de outubro de 2017 – das 9h às 19h

Onde: Colégio Santo Antonio – Rua Papa João XXIII, 1100, Bairro Iririú.

Quanto: Todas as atrações são gratuitas.

Horário: 9h às 19h