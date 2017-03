O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 31/03/2017 | 16h12 Atualizada em





Foto: Reprodução / Jaqueline Tkac/Arte

SEXTA-FEIRA

Exposição Mão no Barro e Universo Criativo: com peças utilitárias e decorativas feitas de barro, a exposição da artista plástica e ceramista Katia Baeta é uma das atrações do Shopping Mueller até esta sexta-feira. A mostra conta com peças de cerâmica feitas à mão, como pratos, tigelas, placas decorativas, cortes e carimbos. A exposição tem como objetivo expressar as boas energias da argila.

Quando: sexta-feira, das 10 às 22 horas.

Onde: 3º piso do Shopping Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Musical Zumbi: apresentado pelo Canto do Povo, Zumbi é um musical que conta a epopeia do revolucionário Zumbi. Durante o enredo, o espetáculo mostra a prisão de Zambi, a chegada ao Brasil, o desespero dos escravos dentro dos navios negreiros, a esperança de reencontrar Luanda, a compra e a venda dos escravos, tratando-os ora como animais, ora como simples mercadorias, as torturas e a fuga do cativeiro. Mostra também, a construção e o crescimento de Palmares, o cotidiano do quilombo: as relações amorosas, os casamentos, os batismos e os enfrentamentos com os ¿brancos senhores da terra¿, a resistência, a destruição do Quilombo e, por fim, a morte de Zambi. O musical é encenado por quatro músicos e oito atores e atrizes, que se revezam, através do sistema Coringa, criado por Augusto Boal, onde os personagens são representados por diferentes atores e atrizes, para dar o enfoque e narrar a história. O musical é uma adaptação do Zumbi encenado pelo Teatro de Arena, em 1965.



O Zumbi do Canto do Povo é uma adaptação do Zumbi encenado pelo Teatro de Arena, em 1965 Foto: maria helena vieira / Divulgação

Quando: sexta-feira, às 20 horas, com duração de 80 minutos.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Classificação: 12 anos.

Quanto: os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada para estudantes por R$15 e podem ser comprados pelo site www.enjoyevents.com.br. Toda a renda arrecadada será revertida em prol da manutenção do espaço cultural Casa Iririú.



O que é que eu tô fazendo aqui?: quem nunca se sentiu um estranho, deslocado, um peixe fora da água? Para muitas crianças, é preciso coragem para trilhar a jornada escola. A partir de narrativas reais, a atriz Andréia Malena Rocha constrói um universo fabular, onde os personagens adquirem poderes especiais para atravessarem os corredores da escola.

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville

Quanto: os ingressos custam R$20, com meia-entrada por R$ 10 e podem ser comprados no site www.enjoyevents.com.br.



Programação da Casa 97: reunir os amigos e soltar a voz numa noite de karaokê. Essa é a opção da Casa 97 para esta sexta-feira para quem não perde a oportunidade de revelar seus talentos musicais. Antes, haverá apresentação da Companhia Ícaro Teatral, de Joinville, com a peça A Ida ao Teatro. Na história, um casal precisa lidar com o caos em sua rotina ao ganhar da vizinha um par de ingressos para o teatro. Os atores Paula França e Felipe Muciollo sobem ao palco às 21 horas.

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas. Teatro às 21 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 10.



Programação do Palácio Snooker Pub: nesta sexta-feira, sobem ao palco do Palácio Snooker Pub a banda Bendiga com músicas autorais, trazendo rock, reggae e rap. Em seguida, tocam as bandas Steam Power e Frenover com grandes clássicos do rock.

Quando: sexta-feira, às 21 horas.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville

Quanto: entrada gratuita até 22 horas. Depois, homens pagam R$ 20 e mulheres R$ 10.



Burn: na noite desta sexta-feira, os DJs Diego Quadros, Julio Bini e Liah Doni comandam a festa no Bar Pixel.

DJ Diego Quadros é uma das atrações da festa Foto: Sem Filtro / Bar Pixel

Quando: sexta-feira, às 23 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178 , Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.



SÁBADO



Carreteiro solidário da torcida do JEC

Quando: sábado, das 10 às 16 horas.

Onde: Buteco do Karpa - rua Baercker Wagner, 1567 - Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 10 mais um chocolate que será utilizado na Pascoa Solidária do Torcedor Solidário do JEC. No local, também haverá comercialização de cestinhas de páscoa no valor de R$ 5.



Iugui EXP - Coaching de Carreira: O Iugui EXP é um evento oferecido pela Iugui Comunicação para promover novas experiências, aprendizados e relacionamentos. Nesta primeira edição, o EXP recebe Marjori Orben, coach com dez anos de experiência, para aplicar um workshop sobre Coach de Carreira. O evento inclui coffee time.

Quando: sábado, das 14 horas às 16h30

Onde: Amigo Paul Café Bistrô - rua Ministro Calógeras, 840, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20.

Informações: (47) 9 9988-0205.



2ª Oficina de Bordado Livre - Feminismo: a ideia do evento é fomentar discussões e trocar experiência em uma roda de conversa. Também serão bordados desenhos e frases de mulheres inspiradoras. Durante a oficina, a jornalista e bordadeira Karoline Lopes ensinará a colocar a linha na agulha, passar o desenho para o tecido, os pontos básicos e técnicas de acabamento.



Oficina serpa ministrada pela jornalista e bordadeira Karoline Lopes Foto: Ellen Kiechle / Arquivo Pessoal

Quando: sábado, das 14h às 18h

Onde: Estação Da Memória - rua Leite Ribeiro, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: gratuito. Os participantes devem levar lápis, tesoura e caderno para apoio. Agulha, tecido, bastidor, linha e papel serão fornecidos e também estarão disponíveis para compra, caso os participantes queiram levar para casa e continuar bordando.



Programação da Casa 97: as portas da Casa 97 abrem mais cedo neste sábado para o Prólogo, um tributo ao Red Hot Chili Peppers. O evento começa às 16 horas, com um acústico por conta de Bernardo Darabas, Cadu e convidados. Na sequência, Alt of Ctrl toma a cena com clássicos dos anos 1990 e 2000, preparando o clima para o show preparado especialmente pela banda Funky Fam para os fãs de Red Hot Chili Peppers.

Quando: sábado, a partir das 16 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (antecipado). Ingressos limitados à venda no Facebook/Prólogo.



Quem Roubou o Meu Futuro?, com Abismo Teatro de Grupo: um coletivo jovem decide fazer teatro e tem um grande dilema. Sobre o que falar? Sylvia Orthof é a inspiração. Partindo do texto Quem roubou o meu futuro?, o espetáculo mostra inquietações da juventude atual – o que ser, o que fazer, para onde ir – e questiona o presente. Mesmo com o futuro roubado, a jovem não desiste da luta. Denuncia e assume seu papel de agente transformadora da sociedade.

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito.



O que é que eu tô fazendo aqui?: quem nunca se sentiu um estranho, deslocado, um peixe fora da água? Para muitas crianças, é preciso coragem para trilhar a jornada escola. A partir de narrativas reais, a atriz Andréia Malena Rocha constrói um universo fabular, onde os personagens adquirem poderes especiais para atravessarem os corredores da escola.

A partir de narrativas reais, a atriz Andréia Malena Rocha constrói um universo fabular Foto: Divulgação / Dionisos Teatro

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville

Quanto: os ingressos custam R$20, com meia-entrada por R$ 10 e podem ser comprados no site www.enjoyevents.com.br.



DOMINGO



Domingos Musicais, com o violonista Fábio Lima: a edição de abril do projeto Domingos Musicais, realizado pela Sociedade Cultural Alemã de Joinville (SCAJ), contará novamente com o mestre em Música pela Royal Academy de Londres, Fábio Lima. O músico, que possui milhões de visualizações no youtube, já havia se apresentado em Joinville em 2016.



Quando: domingo, das 10h30 às 12 horas.

Onde: SCAJ - rua XV de Novembro, 1000, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



12ª Central das Rimas: as batalhas serão individuais, com capacidade máxima para 16 MCs. O vencedor receberá uma premiação.

Quando: domingo, das 15 horas às 20h30.

Onde: Praça Nereu Ramos - rua Engenheiro Niemeyer, 15, Centro, Joinville.

Quanto: as inscrições gratuitas podem ser feitas até 15h40 no dia e local do evento.



Pagode do Bem - Ame Jonatas: o Grupo Fato Raro e convidados farão a festa na noite de domingo, em prol do menino Jonatas. Ele tem Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa de recursos para medicamento nos EUA.

Quando: domingo, às 19 horas.

Onde: Patricio's Restaurante - rua José Elias Giuliari, Boa Vista, Joinville.

Quanto: R$ 10. Toda a renda será destinada ao menino Jonatas.



Quem Roubou o Meu Futuro?, com Abismo Teatro de Grupo: um coletivo jovem decide fazer teatro e tem um grande dilema. Sobre o que falar? Sylvia Orthof é a inspiração. Partindo do texto Quem roubou o meu futuro?, o espetáculo mostra inquietações da juventude atual – o que ser, o que fazer, para onde ir – e questiona o presente. Mesmo com o futuro roubado, a jovem não desiste da luta. Denuncia e assume seu papel de agente transformadora da sociedade.



O espetáculo mostra inquietações da juventude atual Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito.



O que é que eu tô fazendo aqui?: quem nunca se sentiu um estranho, deslocado, um peixe fora da água? Para muitas crianças, é preciso coragem para trilhar a jornada escola. A partir de narrativas reais, a atriz Andréia Malena Rocha constrói um universo fabular, onde os personagens adquirem poderes especiais para atravessarem os corredores da escola.

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville

Quanto: os ingressos custam R$20, com meia-entrada por R$ 10 e podem ser comprados no site www.enjoyevents.com.br.



Garage Band - 3ª Batalha: neste domingo, rola mais uma edição do concurso de bandas promovido pelo Didge. Cada banda terá entre 45 minutos e uma hora para mostrar o seu melhor. Os jurados podem escolher somente uma banda, que segue para a próxima fase em uma nova batalha.

Quando: domingo, às 20h30.

Onde: Didge - rua Visconde de Taunay, 368, Atiradores, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.