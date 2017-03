Museu de Arte de Joinville divulga vencedores de edital de exposições

Cultura 21/03/2017 | 18h24

O Museu de Arte de Joinville (MAJ) divulgou nesta terça-feira (21) as propostas vencedoras do Edital de Exposições Temporárias 2017. Foram aprovadas os trabalhos apresentados por Cassia Aresta (Florianópolis), Nilton S. Tirotti (Joinville), RBORG (Curitiba), Sarah Zewe Uriarte (Itajaí) e Tatiana J. G. Cipoli (São Paulo).



Nesta edição do edital foram inscritas 13 propostas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. As reuniões para avaliação das propostas foram realizadas em fevereiro e março pelo conselho consultivo do MAJ, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).



Na habilitação e análise das propostas, o processo seletivo levou em conta os seguintes critérios: conformidade da proposta com o edital; consistência conceitual; qualidade artística; qualificação do candidato; e viabilidade prática do projeto.



O próximo passo será a definição de um calendário das exposições, mesclado com mostras já programadas envolvendo obras do acervo do Museu de Arte e de artistas contemplados pelo Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec), da Prefeitura de Joinville.