Exponoivas Joinville começa nesta sexta-feira no Yelo Stage

Entre os dias 17 e 19 de março, Joinville receberá a Exponoivas 2017. O evento, voltado para noivos que buscam fornecedores de qualidade, será realizado na Yelo Stage.



— Produzir um casamento é um sonho encantado. São tantos detalhes e nenhum deles é menos importante. A Exponoivas Joinville traz os profissionais comprometidos e empenhados para que tais sonhos se tornem realidade —, afirma Ester Zen, uma das organizadoras.



Mais de 40 empresas estarão reunidas para oferecer serviços para o grande dia: “É um universo encantador para quem visita e desafiador para quem expõe. Em Joinville, temos profissionais ligados com as tendências mais modernas”.



A Exponoivas Joinville é o maior evento do segmento na região. Em 2016, mais de 1.500 pessoas visitaram a feira e a expectativa é que o número aumente. “Queremos facilitar a vida dos casais com bom gosto, bem como proporcionar ao expositor, a possibilidade de se posicionar e apresentar ao mercado de forma diferenciada”, observa Ester.



Nesta edição, além dos estandes, os visitantes poderão participar de bate-papos e palestras sobre tendências para casamentos, assistir a desfiles e apresentações de bandas convidadas. Para melhor atender aos casais, na sexta-feira, 17, a Exponoivas funcionará entre 18h e 22h. No sábado, 18, os visitantes poderão conferir as atividades entre 14h e 22h. E no domingo, 19, os portões estarão abertos entre 14h e 21h. O valor da entrada será de R$ 10 por pessoa. Crianças de até 12 anos não pagam.