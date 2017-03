Evento leva centenas de pessoas para piquenique com chineque em Joinville

Lazer 04/03/2017 | 20h07

Os gramados da Expoville foram cobertos por toalhas, chineques e joinvilenses neste sábado, quando aconteceu a segunda edição de verão do Piqueneque. O evento, organizado pela página de entretenimento local Éééguaaa, levou centenas de pessoas a degustarem do doce tradicional da região em comunidade entre as 14 e 18 horas — mesmo sob uma temperatura de 32 ºC, com sensação de calor de quase 40 ºC.



O joinvilense Robson Fernandes, 28 anos, "gênio criativo" por trás da página de entretenimento, é também o responsável pelo piquenique regado a chineques, mesmo que passasse despercebido entre os outros participantes que passeavam pelo Complexo Expoville — ele evita aparecer, até mesmo na foto proposta pelo jornal, para salvaguardar o espírito do Éééguaaa.



Segundo Robson, a intenção do evento era focar no que é local, mesmo objetivo que o fez criar a página em 2012.



— Não faz sentido consagrar o pão de queijo, por exemplo. Por isso, desde o começo eu falo do chineque na página, porque faz parte da minha rotina e vejo que faz parte da vida das pessoas também — afirma ele.



A primeira edição do evento ocorreu no mesmo local, também na semana de aniversário de Joinville, e uma edição de inverno foi levada para o Recanto Estrada Bonita, na zona rural. Na primeira, foram vendidos 1.500 chineques, e a expectativa era chegar ao mesmo número desta vez. A intenção é organizar duas edições do Piqueneque durante o ano, sempre nestas estações, e assim também incentivar os moradores a saírem de casa e ocuparem os espaços.



— No primeiro evento, havia moradores de Joinville que nunca tinham vindo na Expoville. Chegaram a me elogiar pela estrutura montada e tive que explicar que ela está aqui todo dia e que os piqueniques podem ser feitos na Expoville em qualquer fim de semana — conta Robson.



Apesar de saber que poderiam e de conhecer a Expoville, os amigos Joni Salfer, Rosane Stange, João Puhl e Ana Clara Silva Puhl nunca tinham aproveitado um dia de folga para sentar nos gramados em volta do laguinho e fazer piquenique, muito menos comendo chineque. Por isso, ao ficarem sabendo do evento na página do Éééguaaa, os dois casais combinaram de aproveitar a tarde de sábado no local.



— É divertido. A gente relaxa e pode interagir com as pessoas — afirmou Ana Clara, que é paulistana mas vive em Joinville há 11anos e, desde então, precisa levar chineques e cucas na mala toda vez que visita os parentes em São Paulo.



No futuro, a pequena Kymberli poderá dizer que centenas de pessoas passaram por sua festinha de aniversário. Ela comemorou a chegada aos cinco anos com um piquenique na Expoville no dia do evento. Como não podia deixar de ser, além da torta decorada com a imagem da Barbie, havia muita chineque.



— Não é muito comum ter chineque em festinha de criança, mas decidimos encomendar também quando escolhemos comemorar aqui — disse a mãe, Cleonice de Oliveira Schlickmann, 28 anos.