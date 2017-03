Duo de piano e violino com base na surpresa tem apresentação nesta quinta em Joinville

Música 29/03/2017 | 20h42

Na noite desta quinta-feira, quando os acordes do violino se encontrarem com o som das teclas do piano, o resultado será um concerto de música clássica no palco do Teatro Juarez Machado. Ou não. Da parceria de Gabriel Vieira com Pavel Kazarian não nascem repertórios que possam ser encaixotados em apenas um gênero, ainda que seus instrumentos remetam à música erudita e esta seja a base de suas formações.Por isso, a apresentação que o duo preparou para o Concerto Clássico Arquitetura e Cultura, apresentado a partir das 20 horas, não terá folhas de papel pautadas com as partituras em frente aos músicos, nem programa com a seleção de canções predefinidas em ordem entregue na porta.— Quanto mais livre fica o domínio do instrumento, mais interessante fica para o público. Por isso, a gente não vai entrar no palco com tudo definido. E acho que isso não é do conceito de música clássica, é de show de pop, de rock — analisa o pianista Pavel Kazarian.Esta pluralidade faz parte da experiência dos músicos. Pavel, natural de Moscou, na Rússia, e formado pela Escola Central de Música, mudou para o Brasil na década passada para trabalhar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e assumiu um posto como tecladista na banda de rock Máfia Bardini. Gabriel tem formação em violino pelaEscola de Música Villa-Lobos, de Joinville, e pela faculdade de música da Udesc, e vai do jazz ao forró em grupos como Quinteto Enraizado, Trama Trio e Forrobodó.O encontro musical entre eles ocorreu em julho do ano passado, depois de Pavel enviar uma de suas composições para Gabriel, que a transcreveu imediatamente para tocá-la no violino. Um ensaio foi combinado e, a partir dele, a gravação da canção. Depois de registrada, Homeland foi parar nas redes sociais e marcou o início do duo. Em outubro, ocorreu o lançamento do primeiro álbum com um concerto no Teatro Juarez Machado, com plateia lotada. A mesma expectativa é aguardada para este segundo concerto, que reunirá composições de Pavel, de Gabriel e da parceria entre eles, além de outros clássicos.— Preparamos muitas músicas novas, mais até do que conseguiremos apresentar, e sempre há aquelas que gostamos muito de tocar. Então, iremos sentir o repertório na hora do concerto — afirma Gabriel.A apresentação é uma realização da DiFatto Arquitetura e tem parceria com o Clube do Assinante A Notícia, com desconto para titular e um acompanhante.O QUÊ: Concerto Clássico Arquitetura e Cultura, com Pavel Kazarian e Gabriel Vieira.QUANDO: nesta quinta-feira, às 20 horas.ONDE: Teatro Juarez Machado, anexo ao Centreventos Cau Hansen (avenida José Vieira, 315).QUANTO: R$ 20, com 50% de desconto para estudantes, professores da rede pública e idosos (com apresentação de documento com foto) e para titular e um acompanhante do Clube do Assinante A Notícia.