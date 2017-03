4ª Festa do Palmito de Joinville acontece neste domingo, em Pirabeiraba

Lazer 08/03/2017 | 15h48

Para quem aprecia boa gastronomia, música tradicional e produtos coloniais, a sugestão para este domingo, 12 de março, é a 4ª Festa do Palmito de Joinville, que acontece na Sociedade Rio da Prata, em Pirabeiraba.

A abertura do evento está marcada para as 9h30 e, a partir das 10 horas, terá início a apresentação de música com grupo de bandoneonistas. O almoço típico estará servido a partir das 11 horas. No buffet livre, deliciosas receitas à base de palmito, como lasanha, espaguete de palmito à moda primavera, rodelas gratinadas de palmito e refogado de palmito.



As opções de carne serão marreco recheado, galinha caipira, frango e pernil, além de onze tipos de salada e acompanhamentos quentes. O buffet livre custará R$ 30 por pessoa.

Haverá, também, as opções de pratos à la carte: strudel de palmito (R$ 45), palmito à moda Rio da Prata (R$ 40) e risoto de palmito (R$ 40). Cada prato serve de duas a três pessoas.

A partir das 14 horas, a 4ª Festa do Palmito continuará animada com a tradicional Domingueira e show com a banda Estrela de Ouro.



Durante toda a tarde, também serão comercializados pastéis de palmito, cachorro quente com palmito picado, diversos tipos de conservas (inclusive de palmito), produtos coloniais, pães, cucas, café com leite e artesanatos da região.

De acordo com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Valério Schiochet, neste ano, a Festa do Palmito teve a colaboração os produtores de Joinville, que doaram 800 cabeças de palmito pupunha, usadas no preparo dos pratos servidos no evento.

— A Prefeitura de Joinville, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Joinville, fizeram a campanha e conseguiram a colaboração dos produtores. Toda a produção arrecadada foi enviada para processamento, dentro das normas legais. Com isso, conseguimos reduzir os custos e oferecer uma festa mais acessível ao público —afirma o secretário.

A 4ª Festa do Palmito tem apoio da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural.



Agende-se:

A entrada na 4ª Festa do Palmito é gratuita e o estacionamento vai custar R$ 10. A Sociedade Rio da Prata fica na Rodovia SC 418 (Estrada Dona Francisca), Km 7. Informações pelo telefone (47) 3464-2933.