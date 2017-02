Sem programação oficial, turistas fizeram o próprio Carnaval

São Francisco do Sul 27/02/2017 | 20h30

Não havia ruído além do barulho das ondas e da conversa dos banhistas, nem nada que lembrasse Carnaval, na Praia da Saudade, mais famosa como Prainha, na tarde de segunda-feira. Até que uma movimentação começou a ocorrer na Avenida Brasília, passando um fio de um lado para o outro na via principal da praia, e uma caixa de som apareceu.Ela não tocava marchinhas, mas deu o tom de animação da orla mais descolada de São Francisco do Sul. Aproveitando a folga que o Carnaval garante — o ponto facultativo vai até amanhã —, os turistas lotaram as praias da cidade.Os responsáveis pela aparição da caixa de som na calçada da Prainha eram os jovens que participam de uma excursão vinda de Maringá, no Paraná. Segundo Eduardo Pereira, 34 anos, foi com decepção que os integrantes do grupo perceberam que não haveria a animação que encontravam nos outros anos, com trio elétrico quase todos os dias nas praias.. Por isso, decidiram fornecer eles mesmos a trilha sonora.— O que nos traz aqui é a festa, além da praia, claro. É uma pena que não seja visto como investimento, porque as pessoas vem com a expectativa do Carnaval e, se não vê nada, não volta no ano seguinte — lamenta.Não era o caso deles, pelo menos até agora. Há dez anos a excursão deixa o Paraná com vários ônibus para passar os dias de Carnaval de frente para o mar da Prainha. A ideia começou com o empresário Rodrigo Garcia, que começou levando os amigos para o litoral paranaense até descobrir a costa francisquense.— Começamos a organização em junho, fechando aluguel de casas e negociando com restaurantes. Só o nosso grupo garante uma boa movimentação financeira - avalia.De cima de uma bicicleta, o francisquense Thyerri Souza, 26 anos, aproveita essa agitação. Morador do Rio de Janeiro desde 2012, ele trouxe de lá a ideia do Chopp in Bike, com o qual circula pela areia da Prainha levando 100 litros de chope. Ele também sentiu falta dos eventos de Carnaval: apesar do bom movimento, as vendas estão abaixo do período do Carnaval de 2016, quando o trio elétrico levava ainda mais gente para a areia e o calçadão.— Escolhi a Prainha porque o pessoal que vem pra cá é jovem e quer curtir. Comparando com o fim do ano, o movimento duplicou, mas ainda é baixo comparado com o ano passado.Aproveitando o chope, estavam o engenheiro mecânico Fernando Massuci, 28 anos, e a publicitária Carolina Ziviani, 27. Eles deixaram Curitiba para curtir São Francisco e, apesar de ter a praia como foco, sentiram falta dos trios.— O pessoal ficava mais concentrado, reunido para ver o trio elétrico. Sem ele, fica cada um no seu grupo, isolado — comentou Fernando.Não muito longe dali, na praia da Enseada, grupos formados principalmente por famílias aproveitavam a tranquilidade do mar e da areia. Entre eles, estava a família da empresária Tuani Azevedo, 25 anos.— Até passamos pelas outras praias, mas, com crianças junto, é melhor ficar aqui — afirmou.