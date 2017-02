Projeto Conexão Verão movimenta as areais de São Francisco do Sul

Litoral Norte 11/02/2017 | 15h27

Depois de ter sacudido as areias de Florianópolis e Balneário Camboriú, o Projeto Conexão Verão começou neste sábado, com total disposição e lotou a Prainha, em São Francisco do Sul.



O calor não deu trégua no início das atividades da arena principal, às 9h, que contou com a recepção do embaixador do evento, o comunicador Helton Luiz, da Rede Atlântida.



— Por todo estado de Santa Catarina. Nosso objetivo é levar a alegria e espalhar sorrisos — comenta Helton.



Com atividades gratuitas para toda a família, o público teve a oportunidade de participar de atividades de lazer, relaxamento, competições esportivas. No final da tarde, a banda Nego Joe e a catarinense D’Lara, semifinalista do The Voice Brasil 2016, encerram o evento em grande estilo.



Enquanto os maridos ficaram aproveitando o mar, as amigas Michele Habby, de 31 anos, e Elisete Martins, de 30 anos, de Jaraguá do Sul, participaram das aulas de alongamento e ginástica.



— Adoramos a atividade ao ar livre, são atividades assim que nos despertam para a prática de exercícios, até mesmo depois em casa — conta Michele.



No Espaço Zen os participantes fizeram massagem com técnicas de Shiatsu e de Tui Ná, métodos terapêuticos originados no Oriente. Na quadra esportiva, foram realizadas competições de futevôlei, futebol, vôlei e beach tennis. As crianças aproveitaram para se divertir no escorregador de espuma e também brincar na parede de escalada.







Junto dos dois filhos, a fisioterapeuta Keti Batista de Oliveira acredita que as férias tiveram um toque mais divertido participando da Arena do Conexão Verão.



— Sou daqui, mas atualmente moro em São Paulo. Voltar pra visitar meus pais e também poder conferir algo tão envolvente e com opções para as crianças foi ótimo.



A temporada 2016/17 do Conexão Verão terá mais uma arena no próximo sábado, dia 18, em Chapecó. O projeto é uma realização da RBS TV com patrocínio do Sicoob, Kia Power Imports, Drogaria Catarinense e UniSociesc.