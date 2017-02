Confira o que abre e o que fecha no período do Carnaval em Joinville

Agende-se 23/02/2017 | 17h50 Atualizada em

Devido ao ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Joinville no Carnaval, alguns serviços municipais estarão fechados e outros serão mantidos em regime de plantão na segunda e terça-feira. O comércio de rua e os shoppings também terão horário diferenciado. Confira:



Comércio de rua

No sábado, lojas atendem até as 13 horas.

No domingo e na segunda-feira, o comércio de rua estará fechado.

Na terça-feira, o atendimento é opcional para as lojas.



Shoppings

No sábado, o atendimento é normal, das 10h às 22h.

No domingo e na segunda-feira, as lojas comerciais estarão fechadas.

Na terça-feira, o atendimento é normal, das 10h às 22h.



Supermercados

Abrem normalmente todos os dias.



Bancos

Não atendem no fim de semana, nem na segunda e terça-feira.

Na quarta-feira, 1º de março, os bancos reabrem às 12 horas.



Saúde

Hospital Municipal São José funciona normalmente, durante 24 horas por dia.

Prontos-atendimentos (Norte/Sul/Leste) – funcionam normalmente, durante 24 horas por dia.

Samu – funciona normalmente, durante 24 horas por dia.

Unidades básicas de saúde fecham a partir de sábado e reabrem na quarta-feira.

Prontos-atendimentos médicos (Bucarein e Boa Vista) – fecham a partir de sábado e reabrem na quarta-feira.

Vigilância Sanitária – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.

Vigilância Ambiental – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.

Vigilância Epidemiológica – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.

Centrinho Luiz Gomes – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.

Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) – fecha a partir de sábado e reabre na quarta-feira.



Educação

Escolas municipais e centros de educação infantil (CEIs) atendem até sexta-feira e reabrem na quarta.

Secretaria Municipal de Educação fecha na sexta-feira e reabre na quarta-feira.

Biblioteca Pública Prefeito Rolf Colin fecha na sexta-feira e reabre na quarta-feira.



Defesa Civil

A Defesa Civil atua em plantão. O contato para situações de emergência pode ser feito pelo número 199. A equipe também estará de plantão pelo telefone (47) 9 8910-9056, com dois plantonistas.



Trânsito

Para atendimento emergencial de trânsito e sinalização (semáforo), atendimento de plantão pelo telefone 153. Atendimento nos dias 25, 27 e 28, das 6h30 à meia-noite. No domingo, não haverá plantão no telefone 153 porque os agentes estarão dando apoio ao evento Carnaval Queremos Deus, da Arca da Aliança.



Secretaria do Meio Ambiente (Sema)

Equipe de fiscalização ambiental, obras e posturas estará de plantão nos dias 27 e 28, das 9h às 17h, pelos telefones 98807-8159 ou 98817-0839.



Centro de Bem-estar Animal (CBEA)

Para ocorrências relacionadas a animais de rua feridos, plantão pelo celular 98813-8662, das 8h às 10h e das 14h às 16h, nos dias 27 e 28 de fevereiro.



Coleta de lixo

O serviço de coleta de lixo funcionará normalmente



Transporte coletivo

Na segunda-feira, o transporte coletivo urbano de Joinville irá operar com horário de sábado. Já a linha 2010 – Circular Centro circulará com horários de dias úteis. Na terça-feira, o transporte circulará em horário de dias úteis, sem linhas diretas e semidiretas. Mais informações sobre o transporte coletivo podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 47 5001 (a ligação é gratuita), aplicativos Moovit e Google Transit ou nos terminais/estações com os supervisores.



Parques públicos

Parque Zoobotânico – abre todos os dias, das 9h às 17h.

Mirante do Morro da Boa Vista – aberto diariamente das 7h às 19h. O acesso é permitido até 22h para atividades como caminhadas, corridas e ciclismo.

Parques Caieira e Morro do Finder – abrem todos os dias, das 9h às 17h.

Parques São Francisco, Parque Porta do Mar e da Cidade – espaços sempre abertos.



Companhia Águas de Joinville

As unidades de atendimento do Centro e dos bairros estarão fechadas durante o ponto facultativo, retornando na quarta-feira. A central telefônica 115 funcionará normalmente.



Autosserviços

Serviços eletrônicos, realizados por meio do ambiente de Autosserviço (como os de licenciamento ambiental), poderão ser requeridos normalmente durante o recesso. A análise e a tramitação dos processos, porém, ocorrerão a partir de quarta-feira.



Ouvidoria

Denúncias, reclamações, pedidos de informação, sugestões e elogios podem ser registrados pelo formulário eletrônico da Ouvidoria durante o recesso. Não haverá atendimento pelo telefone 156 entre sábado e terça-feira. O serviço retorna às atividades na quarta-feira.



Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat)

Estará fechado durante o recesso, reabrindo na quarta-feira.



Programa de Defesa do Consumidor (Procon)

Procon de Joinville atende até sexta-feira e retorna às atividades na quarta-feira, 1º de março. Se o consumidor tiver problemas neste período, a orientação é que procure o fornecedor e documente este contato, seja por e-mail ou protocolo de atendimento telefônico junto aos SACs das empresas.



Mercado Público

Atendimento normal durante o fim de semana. Algumas lojas fecham na segunda-feira e reabrem na terça.



Museus e galerias

Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, Arquivo Histórico, Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior, Casa da Memória e Cemitério do Imigrante estarão fechados na segunda e na terça-feira e reabrem na quarta-feira. Museu Nacional de Imigração e Colonização, Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, Museu de Arte de Joinville, Museu Casa Fritz Alt, Museu da Bicicleta e Estação da Memória não abrem na segunda-feira e abrirão normalmente das 10h às 16h de terça-feira.



Centrais de Atendimento ao Turista (CATs)

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Aeroporto – abre no sábado, das 8h às 17h, na segunda-feira, das 10h às 19h, e na terça, das 7h30 às 13h30 e das 14h às 20h.

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Casa Krüger – abre na terça-feira, das 9h às 18h.

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Morro da Boa Vista – abre na terça-feira, 9h às 18h.

Central de Atendimento ao Turista (CAT) Pórtico – abre todos os dias, das 8h às 18h.