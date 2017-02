Cerca de 20 mil pessoas participam da Festa do Caranguejo em Araquari

Evento 05/02/2017 | 15h48

Caranguejo é uma iguaria que: ou se ama ou detesta. Os que apreciam, aproveitaram o tempo bom do fim de semana e marcaram presença na 4ª edição da Festa do Caranguejo de Araquari , Norte de SC. Segundo a organização do evento, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Portinho João Arriola, às margens do rio Paraty, entre sexta, sábado e domingo.Até a noite de sábado, foram vendidas mais de 300 dúzias do crustáceo, superando o número da edição anterior da festa. O balanço total do evento deve ser divulgado nos próximos dias.— Ano que vem queremos aumentar o número de barracas de frutos do mar —, contou Paulino Sérgio Travasso, secretário de Turismo, Lazer e Esporte do município.Não havia filas na barraca do caranguejo e dos salgadinhos, mas foi preciso paciência na barraca dos petiscos como camarão, mariscos e ostras. Mas nada que tirasse o bom humor dos festeiros. Quem esperava a comida aproveitava para curtir as bandas que apresentavam o melhor do samba e contemplava a paisagem que mistura rio, mangue e árvores.As mesas estavam quase sempre todas ocupadas. Em uma delas, sentou-se a família de Elandi da Silva. Ele, a mulher Greice Quelli e a filha Nicolly Albino foram de Joinville para a cidade vizinha para aproveitar a gastronomia.— Toda festa que acontece em Araquari marcamos presença. Participamos das edições anteriores também. O caranguejo é fresco, uma delícia —, disse Elandi.O responsável pelo preparo é o cozinheiro Rubens Sérgio Cardoso, que já perdeu as contas de quantas vezes encheu as panelas de caranguejos desde o início do evento.— Estamos aqui desde sexta-feira cozinhando, mas é prazeroso ver que o evento deu certo, que as pessoas estão participando e consumindo —, orgulha-se.Estrela da festa, a unidade foi servida de duas formas, cozido na água ou na cerveja. A segunda opção, bastante elogiada pelo público, Rubens não revela a receita.— Há várias formas de preparar o prato para pegar o tempero, mas não conto, não! —, brinca.Araquari é uma das cidades com maior índice de extração de caranguejo em SC, atividade que é fonte de renda para grande parte da população. Um dos objetivos da festa é valorizar essa produção na região e a culinária local.