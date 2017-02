Arena Conexão Verão desembarca neste fim de semana em São Francisco do Sul

Programe-se 10/02/2017 | 13h53

O Conexão Verão desembarca neste sábado em São Francisco do Sul, Norte de SC. A terceira arena da temporada traz uma série de atrações que combinam shows, entretenimento, bem-estar, música.



Com atividades gratuitas e para todas as idades, o público também poderá participar de competições esportivas e com a apresentação da banda Nego Joe e da catarinense D’Lara, semifinalista do The Voice Brasil 2016.



A abertura da programação na Prainha será comandada pelo embaixador do evento, o comunicador Helton Luiz, da Rede Atlântida e está marcada para as 9h com aulas de alongamento e pilates. Também serão oferecidas aulas de dança e ginástica.



O Espaço Zen terá sessões de massagens. Na quadra de praia serão realizadas as competições esportivas de futevôlei, futebol, vôlei e beach tennis.



Para animar e divertir as crianças serão preparadas atividades com brincadeiras, jogos, oficinas de pintura e desenhos, no Espaço Kids. Monitores vão orientar os pequenos durante as atividades.



A partir das 16h, iniciam-se os shows no palco principal com duas apresentações catarinenses. A banda Nego Joe traz um repertório que mistura pop e reggae. Para fechar a tarde, a cantora D´Lara faz um show eclético no formato de live vocal com DJ, e apresenta um repertório com house music, rock e pop, assim como os hits que cantou no palco do The Voice Brasil.



O projeto iniciou as ações no dia 7 com uma programação especial na tela da RBS TV e também com conteúdo sobre os principais movimentos do verão catarinense na página especial do Gshow.



O Conexão Verão leva ações itinerantes e atividades gratuitas para todo Estado e já marcou presença em Florianópolis e Balneário Camboriú. A última arena desta temporada será realizada em Chapecó (18/02).



As ações serão divulgadas nos veículos da RBS SC de todas as mídias: RBS TV, Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, A Notícia, Hora de Santa Catarina, CBN Diário, Atlântida, Itapema. O projeto também marca presença nas redes sociais, com páginas no Facebook e Instagram.



A temporada 2016/17 do Conexão Verão é uma realização da RBS TV com patrocínio do Sicoob, Kia Power Imports, Drogaria Catarinense e UniSociesc.



Para mais informações, acesse o site: www.conexaoverao.com.br



SERVIÇO

O quê: Arena Conexão Verão - Edição São Francisco do Sul

Quando: 11/02 (sábado), das 9h às 19h

Onde: Prainha, Avenida Brasília, São Francisco do Sul

Entrada gratuita

Realização: RBS TV

Oferecimento: Sicoob, Kia Power Imports, Drogaria Catarinense e UniSociesc

Assessoria de Imprensa: Anaísa Catucci (48/991163949 e 3216-2863)



Programação completa

Serviços

09h – Aula de Alongamento e Pilates

09h às 19h – Parede de Escalada e Escorregador de Sabão

10h– Aula de Ginástica

10h às 12h e 14h às 16h – Espaço Kids

10h às 12h e 14h às 16h – Espaço Zen com massagem

11h – Aula de Funcional

12h – Aula de Dança - Ritmos

13h – Aula de Zumba

14h – Aula de Alongamento



Atividades Esportivas*

09h às 17h - Futevôlei, Futebol, Vôlei, Beach Tennis

*Horários sujeitos a alteração conforme formação das equipes.



Shows

16h – Nego Joe

18h– D`Lara