Sesc Verão chega a cinco praias com novidades e atrações gratuitas

Guia + AN 10/01/2017 | 07h31

O Sesc reserva bons momentos para quem gosta de sol, praia, esporte, cultura e muita diversão. De 13 a 29 de janeiro, um festival de programações irá animar a temporada de férias em cinco praias com o Sesc Verão. O projeto celebra a estação mais quente do ano, estimula a prática de atividades físicas e proporciona bem-estar e entretenimento ao ar livre. As ações acontecem em arenas nas praias dos Ingleses (Florianópolis), Pinheira (Palhoça), Itapema, Balneário Piçarras e praia da Enseada (São Francisco do Sul), das 8h30 às 19h30.Toda a programação é gratuita e aberta ao público, com atrações como shows musicais e sessões de cinema para toda a família, aulões de ginástica, entre outras atividades. As arenas contam com espaço convivência, tenda de jogos, pirâmides de bambu, circuito de aventura, espaço literário, quadras esportivas e empréstimo de equipamentos para prática de brincadeiras e esportes de praia.Na agenda de apresentações estão confirmados shows com os Demônios da Garoa, em Itapema (dia 27) e praia da Enseada, em São Francisco do Sul (28). Mariene de Castro, uma das revelações do canto brasileiro, apresenta o show Eu Vim da Bahia, nas praias da Pinheira (20), Ingleses (21) e Balneário Piçarras (22/01).O catarinense Dudu Fileti, que ganhou destaque nacional no programa The Voice Brasil, se apresenta na Pinheira (27), Ingleses (28) e Balneário Piçarras (29). A banda Brass Groove Brasil faz shows em Itapema (13), Balneário Piçarras (14) e praia da Enseada (15).O show infantil No Dorso do Rinoceronte promete encantar as famílias nas praias dos Ingleses (14), Pinheira (15), Itapema (21) e Enseada (22), com temas do universo das crianças.Os shows acontecem às 18h. A programação detalhada em cada praia pode ser consultada em http://www.sesc-sc.com.br/verao/