Festa do Caranguejo começa no próximo dia 3, em Araquari

Quem chegar ao Portinho João Arriola, às margens do rio Paraty, em Araquari, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, irá encontrar um cenário de festa familiar, típica de verão. Onde o rio, o mangue, as árvores e a própria composição com a natureza passam um clima relaxante. E tudo isso unido à gastronomia de frutos do mar, atrações musicais e ações artísticas e de educação ambiental, na 4ª edição da Festa do Caranguejo.



Esta é uma festa voltada para a família e para os amigos e tem atraído pessoas de diversas regiões. Nos anos anteriores, nós recebemos pessoas de Florianópolis, Joinville, São Francisco do Sul, Salvador, Curitiba, Aracaju, Jaraguá do Sul, Porto Belo, Itajaí, São José, Porto União e Pinhais. Além disso, é uma festa para valorizar a cultura da extração de caranguejo, que é bem forte em nossa cidade - explica o secretário de Esporte Turismo e Lazer, Paulino Sérgio Travasso.



Alguns visitantes já fazem parte da festa, como o empresário Luciano Carlos Queiroz, de 37 anos, que participou de todas as edições anteriores. Luciano vem de União da Vitória (PR) e já se programou para estar presente também na 4ª edição.



Desde a primeira edição, eu e a minha esposa vamos até Araquari prestigiar a festa. Gostamos muito, pois nos sentimentos bem à vontade, comendo caranguejo, ouvindo um bom samba e tomando uma cerveja gelada - diz.



Na primeira edição da festa, eles vieram sozinhos, mas, na segunda, já trouxeram um casal de amigos e alguns familiares, e isso se repetiu na terceira edição. E para este ano, Luciano já tem mais uma convidada para apresentar ao evento e à cidade:



- Este ano será muito mais especial, pois levaremos nossa filha Clara, de cinco meses.



Além dos pratos à base de frutos do mar, o evento terá lanches diversos para quem prefere outro tipo de comida, e a novidade ainda são os lanches para crianças que geralmente não apreciam tanto um prato à base de caranguejo, por exemplo. Para os pequenos também haverá brinquedos como cama elástica, piscina de bolinhas e outras atrações.



Em 2016, mais de 8 mil pessoas passaram pela festa, durante os três dias. Para este ano, a organização espera receber 10 mil pessoas. E quem visitar o evento, além de saborear um prato à base do crustáceo, ainda poderá curtir as atrações musicais. Mais voltada para as crianças, com caráter de educação ambiental, haverá uma palestra com Chico Lam, o criador do quadrinho "Menino Caranguejo" que estará distribuindo almanaques e vendendo seu mais novo livro.



Programação



Sexta-feira (3/2)

19h - Banda Etc e Tal (pop rock)

21h30 - Grupo Só Hoje (samba)

23h45 - Thallys e Vinicius e Banda (sertanejo)



Sábado (4/2)

10h30 - O Menino Caranguejo, com Chico Lam

11h - Felícia Oliveira e Digo Ventura (MPB)

14h - Di Moraes e Matheus (sertanejo)

17h - Grupo Papo Reto (pagode)

20h - Leo Mattos e Banda (sertanejo)

23h - Grupo Di Presença (pagode)



Domingo (5/2)

11h - Chora Cavaco e Bera Samba (rádio/samba)