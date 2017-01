12º Festival Gastronômico de Joinville começa nesta quarta-feira

Sabores 18/01/2017 | 09h23

Comer bem para fazer o bem é o tema do 12º Festival Gastronômico de Joinville – edição Verão 2017. O evento começa hoje, e prossegue até 5 de fevereiro. Participam 28 restaurantes associados à Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL Joinville, com cardápios variados e dois valores. O prato principal custa R$ 34,90 e o menu completo (entrada, prato principal e sobremesa), R$ 49,90.



Ao contrário de anos anteriores, quando um dos atrativos do Festival Gastronômico era a realização de sorteios, nesta edição o mote é a solidariedade: a cada prato ou menu completo vendido, R$ 2 serão repassados para a Associação Ecos de Esperança, entidade que presta atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de risco social.



– Com certeza, vai ser mais um festival de sucesso. A economia ainda não está estável, mas começa a gerar mais oportunidades. As pessoas estão voltando a se proporcionar momentos de lazer – afirma o ex-coordenador da Câmara de Gastronomia Caio Yamaguchi, que no início de 2017 passou o cargo para Tomé Emanoel de Souza.



Caio destaca que a câmara setorial tem um grupo de trabalho focado no desenvolvimento das duas edições anuais do festival.

– Buscamos sempre novas propostas e possibilidades para beneficiar o público com edições exclusivas, diferenciando um festival do outro – diz o empresário.



Oportunidade para ajudar

Sobre a decisão de aproveitar o evento para ajudar uma entidade assistencial, Caio afirma que, de alguma forma, todos se entristecem diante de tantas pessoas sem o suficiente para uma vida digna.



– Mas não adianta esse sentimento se a gente não se move com alguma ação para reverter situações cotidianas de desigualdades sociais. A Câmara de Gastronomia tem uma grande oportunidade e a ferramenta para favorecer não apenas uma entidade, mas também para despertar em outras pessoas, instituições e empresas a vontade de unir forças em torno da solidariedade – destaca.



Segundo ele, será gratificante envolver a comunidade.

O coordenador das câmaras setoriais da CDL de Joinville, Marcos Jaroczinski, lembra que o Festival Gastronômico de Joinville foi inspirado em dois eventos de repercussão nacional que eram promovidos em Minas Gerais e São Paulo. Em julho de 2010, a câmara setorial, em parceria com o curso de gastronomia da Univille, fez um primeiro experimento, com a realização de um evento gastronômico na cidade, ainda sem o nome atual.